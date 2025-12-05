Базовая ставка в Казахстане удерживается на рекордном для страны уровне — 18%. Национальный банк не планирует ее снижать, по крайней мере, до конца первого полугодия 2026 года.

В финрегуляторе отмечают, что инфляционные риски остаются высокими, а снижение инфляции возможно только при ее устойчивом замедлении в течение продолжительного периода. Корреспондент BAQ.KZ поговорила с экономистами о том, сохранится ли текущая ставка и как это решение влияет на экономику страны.

"В краткосрочном периоде выигрыш"

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев считает, что сценарий сохранения высокой базовой ставки 18% до июля 2026 года выглядит вполне реальным.

Он обращает внимание, что действующий подход Нацбанка полностью соответствует классическим монетарным рекомендациям и вряд ли изменится в обозримом будущем:

"Если инфляция высокая, надо поднимать базовую ставку и держать её, пока инфляция не опустится. Поэтому я считаю этот сценарий вполне реальным, хотя и не очень верным. Тем не менее есть две позиции: как, скорее всего, поступит Нацбанк и как, на мой взгляд, он должен был бы поступить. Скорее всего, он поступит именно так. А должен был бы, конечно, иначе – снизив базовую ставку для поддержки экономического роста", - сказал Чеботарев.

Нацбанк повысил ставку в октябре. Дало ли это решение какой-то результат?

Андрей Чеботарев считает, что влияние октябрьского повышения ставки оказалось гораздо менее очевидным, чем предполагалось.

"Я пока не считаю, что это дало тот результат, на который рассчитывал Национальный банк. Отчасти, конечно, это помогло укреплению курса через carry-trade за счет того, что к нам пришли иностранные инвесторы. Но в краткосрочном периоде это выигрыш, а в долгосрочном, когда что-то изменится у carry-трейдеров, они так же быстро выведут деньги, и курс пойдёт обратно. И не стало ли это медвежьей услугой — привлечение их спекуляций на наш рынок? Я понимаю, что от этого мы не застрахованы, у нас открытый рынок и так далее, но тем не менее".

Он также отмечает, что высокая базовая ставка в теории должна охлаждать экономическую активность населения и бизнеса, но заметного снижения деловой активности он пока не видит. По его словам, у решения по ставке есть временной лаг около полугода, поэтому ожидать существенного эффекта прямо сейчас преждевременно.

На этапе пересмотра и перенастройки

Иначе на ситуацию смотрит финансист Расул Рысмамбетов, который считает, что удерживать базовую ставку на текущем уровне до июля 2026 года вряд ли удастся и что ее придется снижать ради удешевления кредитов для бизнеса.

"На мой взгляд, это достаточно оптимистично. Скорее всего, придется снижать базовую ставку для улучшения доступности кредитов бизнесу. Иначе будет достаточно сложно бизнесу, потому что следующий год – это год нового Налогового кодекса. Я думаю, что ставка, скорее всего, рано или поздно снизится, и, думаю, уже в течение пары месяцев", - сказал финансист.

По словам Расула Рысмамбетова, октябрьское повышение ставки частично дало эффект: инфляция действительно начала снижаться, а именно это и является ключевой задачей Нацбанка в рамках управления инфляционными процессами.

Плюс в таком подходе Нацбанка он видит в замедлении инфляции и цен, минус – в том, что вместе с этим снижается и деловая активность.

Он отмечает, что у регулятора, помимо повышения ставки и валютных интервенций, есть и другие инструменты влияния - так называемые вербальные интервенции, специальные режимы контроля за валютными операциями бизнеса, различные регуляторные ограничения. Кроме того, Нацбанк сейчас усиливает требования по обязательным резервам для банков, чтобы повысить устойчивость финансовой системы. Тем не менее, подчеркивает финансист, основным и наиболее правильным инструментом управления ликвидностью рынка остается базовая ставка.

Сейчас, по его мнению, экономика находится на этапе пересмотра и перенастройки, поэтому ее еще какое-то время будет "лихорадить", и период болезненного роста неизбежен.

Возможные колебания курса

Финансовый аналитик, экономист Арман Бейсембаев считает, что базовая ставка останется на нынешнем уровне как минимум в ближайшие полгода, а в случае нового ускорения инфляции Нацбанк готов пойти и на ее дальнейшее повышение.

Жесткая позиция регулятора уже отражается на валютном рынке и делает тенговые инструменты более привлекательными для инвесторов:

"Это, кстати, отчасти вылилось в то, что тенге сейчас сильно укрепляется, доллар падает. Он в том числе из-за этого падает, потому что тенговые активы резко стали выгодными. А теперь Национальный банк не только дал жёсткий сигнал рынку, что доходности будут достаточно высокими, что ставка будет достаточно высокой достаточно долго. И до того момента, пока регулятор не увидит четких сигналов снижения инфляции он собирается эту ставку продолжать держать", - сказал экономист.

Бейсембаев предупреждает, что текущее укрепление тенге может оказаться хрупким и краткосрочным.

"Если укрепление национальной валюты не вызвано какими-то реальными институциональными улучшениями в экономике – серьезными реформами, резким ростом промышленности, резким ростом сложного экспорта, превращением страны в технологическое государство, массовым притоком инвестиций, когда страна буквально блистает на международной арене, – то это одно. Но если этого нет, если с институциональной точки зрения ничего не изменилось, тогда другая история", - пояснил экономист.

Он также добавляет, что резкие колебания курса создают для экономики крайне нестабильную среду: при таких "валютных качелях" страдает и деловая активность, и сам бизнес, которому сложно планировать работу, когда курс постоянно бросает из стороны в сторону.

Он подчеркивает, что для нормального развития предпринимательства необходима стабильная институциональная среда, а сейчас, наоборот, совпали сразу два дестабилизирующих фактора: ввод Налогового кодекса и скачущий обменный курс.

"Для населения текущее укрепление курса национальной валюты выгодно, безусловно, потому что приводит к удешевлению импорта. Это, в свою очередь, приводит к замедлению инфляции. Населению на этом этапе действительно можно немного выдохнуть. Но валютные качели сами по себе - это нестабильность. А нестабильность - это очень плохо. А сейчас складывается как раз ситуация крайне высокой нестабильности, потому что текущее укрепление курса национальной валюты на самом деле не имеет конкретной институциональной базы", - заключил экономист.

Ранее в Нацбанке выступили с заявлением об укреплении курса тенге.