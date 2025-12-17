LIVE LIVE
Курс тенге укрепился на 2,4% с начала года

Сегодня, 10:22
Фото: BAQ.KZ

С начала 2025 года курс тенге укрепился на 2,4%, сообщил на заседании правительства председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает BAQ.KZ.

По его словам, динамика курса обусловлена проводимой дезинфляционной политикой.

"С начала года курс тенге укрепился на 2,4%, до 512,57 тенге за доллар США.

Это повысило привлекательность тенговых активов, в том числе среди иностранных инвесторов. Так, объем портфельных инвестиций нерезидентов в ГЦБ РК с начала года по ноябрь увеличился на порядка 750 млрд тенге, а в течение ноября - на 340 млрд тенге", - сказал Сулейменов.

Он отметил, что на валютный рынок также оказывали влияния продажи Нацбанком иностранной валюты.

С начала года по ноябрь 2025 года в рамках бюджетных трансфертов из Нацфонда было продано 7,8 млрд долларов, в рамках операций по зеркалированию покупок золота – 6,1 млрд долларов.

"В результате предпринимаемых мер валютный рынок находится в сбалансированном состоянии", - заключил председатель Нацбанка.

Годовая инфляция в Казахстане снизилась до 12,4%. 

