С начала 2025 года курс тенге укрепился на 2,4%, сообщил на заседании правительства председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает BAQ.KZ.

По его словам, динамика курса обусловлена проводимой дезинфляционной политикой.

"С начала года курс тенге укрепился на 2,4%, до 512,57 тенге за доллар США.

Это повысило привлекательность тенговых активов, в том числе среди иностранных инвесторов. Так, объем портфельных инвестиций нерезидентов в ГЦБ РК с начала года по ноябрь увеличился на порядка 750 млрд тенге, а в течение ноября - на 340 млрд тенге", - сказал Сулейменов.