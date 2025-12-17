Курс тенге укрепился на 2,4% с начала года
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала 2025 года курс тенге укрепился на 2,4%, сообщил на заседании правительства председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает BAQ.KZ.
По его словам, динамика курса обусловлена проводимой дезинфляционной политикой.
"С начала года курс тенге укрепился на 2,4%, до 512,57 тенге за доллар США.
Это повысило привлекательность тенговых активов, в том числе среди иностранных инвесторов. Так, объем портфельных инвестиций нерезидентов в ГЦБ РК с начала года по ноябрь увеличился на порядка 750 млрд тенге, а в течение ноября - на 340 млрд тенге", - сказал Сулейменов.
Он отметил, что на валютный рынок также оказывали влияния продажи Нацбанком иностранной валюты.
С начала года по ноябрь 2025 года в рамках бюджетных трансфертов из Нацфонда было продано 7,8 млрд долларов, в рамках операций по зеркалированию покупок золота – 6,1 млрд долларов.
"В результате предпринимаемых мер валютный рынок находится в сбалансированном состоянии", - заключил председатель Нацбанка.
Годовая инфляция в Казахстане снизилась до 12,4%.
Самое читаемое
- 44 млрд тенге вложит испанская компания в строительство завода в Кызылординской области
- Какие мероприятия пройдут в регионах в честь Дня Независимости
- Свыше 1,7 тысячи рабочих мест создадут в Туркестанской области благодаря новым производствам
- Башар Асад в изгнании: экс-президент Сирии учит русский и возвращается к медицине
- Казахстан намерен вернуть из Франции граждан, незаконно находящихся в стране