В Казахстане обсуждают переход к обязательному обучению госслужащих навыкам работы с искусственным интеллектом. Как заявил заместитель Премьер-Министра - Министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев со временем прохождение таких курсов может стать условием для работы на госслужбе — это нужно, чтобы повысить эффективность аппарата и сократить бюрократию, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что программа Qyzmet AI по обучению госслужащих навыкам работы с искусственным интеллектом уже охватила 50 тысяч человек.

"Со временем курсы искусственного интеллекта для госслужащих станут обязательными. То есть человек не сможет работать на госслужбе, если он не прошел курсы по искусственному интеллекту либо не обладает этими навыками. Мы считаем, это правильно, потому что наша госслужба должна быть конкурентоспособной, высокоэффективной, высокопроизводительной, чтобы бороться с бюрократией", - сказал Жаслан Мадиев.

