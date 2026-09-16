Курултай одобрил изменения в обязательства Казахстана перед ВТО

Курултай одобрил в первом чтении законопроект о ратификации изменений в обязательства Казахстана по услугам в рамках Всемирной торговой организации, передает BAQ.KZ.

Казахстан вступил в ВТО в 2015 году. Теперь предлагаемые изменения позволят стране присоединиться к Правилам ВТО по внутреннему регулированию услуг.

Правила призваны сделать требования к поставщикам услуг более понятными и прозрачными. В частности, они касаются лицензирования, квалификационных требований и стандартов в сфере услуг.

Ожидается, что их принятие позволит упростить административные процедуры, повысить прозрачность регулирования и создать более понятные условия для казахстанских и иностранных поставщиков услуг.

Кроме того, изменения могут способствовать повышению привлекательности казахстанского рынка услуг для иностранных инвесторов.

При этом Казахстан сохраняет право самостоятельно устанавливать требования по лицензированию, квалификации и другие необходимые меры регулирования.

Правила были разработаны при участии 60 членов ВТО, в том числе Казахстана. Декларация о завершении переговоров по внутреннему регулированию услуг была принята в Женеве 2 декабря 2021 года. На сегодняшний день к Правилам присоединились 72 страны – участницы ВТО.

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