Курултай одобрил в первом чтении законопроект об онлайн-платформах и масс-медиа и сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Документы разработали во исполнение поручения Главы государства.

Для онлайн-платформ вводят административную ответственность за распространение противоправного контента. Отвечать будут и их представительства, если не выполнят предписание уполномоченного органа удалить такой контент на территории Казахстана. Кроме того, представительства онлайн-платформ обязаны будут пройти учетную регистрацию по казахстанскому законодательству.

Вводится и ответственность за нецензурную брань в масс-медиа и на онлайн-платформах.

Часть поправок касается работы СМИ. Их обяжут маркировать официальные ответы госорганов. А теле- и радиоканалы должны будут начинать вещание в течение 30 календарных дней после включения в перечень каналов свободного доступа.

Помимо этого, в законе появляется понятие «аудиовизуальная платформа» и определяется порядок работы ее операторов.

Законопроект также предлагает запретить регистрацию на онлайн-платформах детям до 16 лет. Во время обсуждения депутаты предложили ряд уточнений, например, исключить из-под запрета электронные дневники и образовательные платформы, а регистрировать только анонимные аккаунты с аудиторией больше 5 тысяч подписчиков. Министр культуры и информации Арман Кырыкбаев эти предложения поддержал, их могут учесть ко второму чтению.

Ранее BAQ.KZ подробно рассказывал, что предлагает законопроект об онлайн-платформах и масс-медиа и как будут контролировать запрет соцсетей для детей.