Шесть судей Верховного суда освободили от должностей

На заседании Курултая депутаты приняли решение об освобождении от должностей шести судей Верховного суда Республики Казахстан, передает корреспондент BAQ.KZ.

От должностей освобождены Марина Боровик, Нуржан Каипжан, Валерий Ноздрин, Мадениет Омарбекова, Сакен Абдолла и Аслан Тукиев.

Ранее Курултай подвел итоги первого месяца работы. За это время депутаты приняли шесть законов, еще 44 законопроекта находятся в работе.

Также начала работу Общественная приемная, куда уже поступило 154 обращения от казахстанцев. Кроме того, депутаты направили 57 запросов.