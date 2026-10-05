Шесть законов приняли за первый месяц работы Курултая
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Курултай подвел итоги первого месяца работы. За это время депутаты приняли шесть законов, еще 44 законопроекта находятся в работе. Начала действовать Общественная приемная, куда уже поступило 154 обращения от казахстанцев. Кроме того, депутаты направили 57 запросов.
За первый месяц в Курултае утвердили Регламент и сформировали его структуру. Одновременно запустили Общественную палату и Общественную приемную.
Одним из главных направлений стала законодательная работа. Сейчас на рассмотрении находятся 44 законопроекта. За месяц принято шесть законов.
С какими вопросами обращаются казахстанцы
При Курултае создана Общественная палата. В нее войдут 50 представителей гражданского общества и экспертов.
Также заработала Общественная приемная. За первый месяц туда поступило 154 обращения.
Казахстанцы поднимают вопросы жилья, здравоохранения, социальной поддержки и образования. Есть обращения, связанные с защитой прав и совершенствованием законодательства.
За это же время депутаты озвучили 57 депутатских запросов.
Законопроекты хотят перевести в цифровой формат
В Курултае также идет работа над системой E-Quryltai. Ее адаптируют к новой модели законодательного процесса.
Система должна сопровождать законопроект на всех этапах его рассмотрения. Также предусмотрена сквозная аналитика.
Кроме того, с помощью цифровых инструментов планируют выявлять правовые противоречия и возможные коррупционные риски.
Работу Курултая обсуждают в теле- и радиоэфирах
За месяц провели шесть брифингов по итогам заседаний Курултая и презентациям законопроектов.
Среди тем – Регламент Курултая и депутатская этика, международные обязательства Казахстана в рамках ВТО, создание Общественной палаты, бюджет на 2027–2029 годы и сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.
Заседания Курултая транслируются в социальных сетях и на республиканских телеканалах.
Кроме того, на телевидении и радио запустили шесть специализированных аналитических программ о работе Курултая. Они выходят на Qazaqstan, 24KZ, Первом канале «Евразия», Jibek Joly, Astana TV и «Қазақ радиосы».
Международные встречи
За первый месяц депутаты также провели встречи с представителями парламентских делегаций Великобритании и Австрии.
Они участвовали в международных наблюдательных миссиях ОДКБ и встречались с представителями «ООН-Женщины» и Постоянным координатором ООН в Казахстане.
Продолжилось взаимодействие с ТюркПА, МПА СНГ, ПА ОДКБ и Азиатской парламентской ассамблеей.
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