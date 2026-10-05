Шесть законов приняли за первый месяц работы Курултая

Курултай подвел итоги первого месяца работы. За это время депутаты приняли шесть законов, еще 44 законопроекта находятся в работе. Начала действовать Общественная приемная, куда уже поступило 154 обращения от казахстанцев. Кроме того, депутаты направили 57 запросов.

За первый месяц в Курултае утвердили Регламент и сформировали его структуру. Одновременно запустили Общественную палату и Общественную приемную.

Одним из главных направлений стала законодательная работа. Сейчас на рассмотрении находятся 44 законопроекта. За месяц принято шесть законов.

С какими вопросами обращаются казахстанцы

При Курултае создана Общественная палата. В нее войдут 50 представителей гражданского общества и экспертов.

Также заработала Общественная приемная. За первый месяц туда поступило 154 обращения.

Казахстанцы поднимают вопросы жилья, здравоохранения, социальной поддержки и образования. Есть обращения, связанные с защитой прав и совершенствованием законодательства.

За это же время депутаты озвучили 57 депутатских запросов.

Законопроекты хотят перевести в цифровой формат

В Курултае также идет работа над системой E-Quryltai. Ее адаптируют к новой модели законодательного процесса.

Система должна сопровождать законопроект на всех этапах его рассмотрения. Также предусмотрена сквозная аналитика.

Кроме того, с помощью цифровых инструментов планируют выявлять правовые противоречия и возможные коррупционные риски.

Работу Курултая обсуждают в теле- и радиоэфирах

За месяц провели шесть брифингов по итогам заседаний Курултая и презентациям законопроектов.

Среди тем – Регламент Курултая и депутатская этика, международные обязательства Казахстана в рамках ВТО, создание Общественной палаты, бюджет на 2027–2029 годы и сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Заседания Курултая транслируются в социальных сетях и на республиканских телеканалах.

Кроме того, на телевидении и радио запустили шесть специализированных аналитических программ о работе Курултая. Они выходят на Qazaqstan, 24KZ, Первом канале «Евразия», Jibek Joly, Astana TV и «Қазақ радиосы».

Международные встречи

За первый месяц депутаты также провели встречи с представителями парламентских делегаций Великобритании и Австрии.

Они участвовали в международных наблюдательных миссиях ОДКБ и встречались с представителями «ООН-Женщины» и Постоянным координатором ООН в Казахстане.

Продолжилось взаимодействие с ТюркПА, МПА СНГ, ПА ОДКБ и Азиатской парламентской ассамблеей.

Читай также:

Казахстан сможет запрашивать доказательства по уголовным делам за рубежом

«Выдают за независимую информацию»: депутат заявил о массовой рекламе инвестпроектов в СМИ