Кувейт, Иордания, Бахрейн: конфликт США и Ирана охватывает новые страны

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении комбинированного удара по американской авиабазе Али-ас-Салем в Кувейте, где размещаются военнослужащие США. По утверждению Тегерана, под удар попали радиолокационная станция системы противоракетной обороны C-RAM и район дислокации американских военных. Одновременно агентство Reuters сообщает, что Иран объявил об атаках на американские объекты не только в Кувейте, но и в Иордании.

По заявлению КСИР, атака стала частью восьмой волны военной операции «Наср-2».

«РЛС системы C-RAM на авиабазе Али-ас-Салем в Кувейте наряду с районом, в котором собрались американские военные, стали целями комбинированного удара во время восьмой волны операции "Наср-2"», – говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

По данным Reuters, в ночь на четверг сирены воздушной тревоги также прозвучали в Бахрейне, а власти Кувейта официально подтвердили реагирование на «враждебные угрозы со стороны беспилотников». Эти события произошли после того, как Иран пообещал ответить на новую серию американских ударов.

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Кроме того, иранская сторона заявила, что целью операции стала и американская база Азрак в Иордании.

Вскоре после этого государственное информационное агентство Иордании сообщило, что системы противовоздушной обороны страны перехватили восемь иранских ракет, направлявшихся в сторону территории королевства. О возможных разрушениях или пострадавших официально не сообщается.

Напомним, США продолжают военную кампанию против Ирана уже пятый день подряд. Ранее взрывы фиксировались в портовом городе Бендер-Аббас, на островах Киш, Кешм и Абу-Муса, а также в районах Бушера, Чабахара, Джаска и Конарака.

Американская сторона заявляет, что наносит удары по военной инфраструктуре, связанной с ракетными, беспилотными и противокорабельными возможностями Ирана. Тегеран, в свою очередь, обвиняет США в нарушении достигнутых ранее договоренностей и обещает ответные действия.