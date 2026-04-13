В Казахстане официально прекращена реализация программы арендного жилья для работающей молодежи, действовавшей несколько лет. Об этом ранее заявила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева. Власти связывают это решение с переходом к новому этапу жилищной политики, передает BAQ.kz.

Жилищный вопрос остается одним из самых актуальных социальных вызовов для молодежи в Казахстане. В этом контексте программа арендного жилья в определенный период выступала важным механизмом поддержки, однако теперь государство меняет приоритеты.

Программа реализовывалась в 2019–2025 годах в Астане, Алматы и Шымкенте. Ее основной задачей было обеспечение молодежи временным жильем для повышения финансовой устойчивости и создания условий для последующей покупки собственного жилья.

Квартиры предоставлялись без права выкупа, а арендная плата была значительно ниже рыночной.

"Ежемесячная аренда составляла от 5 000 до 15 000 тенге. Программа охватила более 10 тысяч молодых казахстанцев", - отметила Аида Балаева.

Таким образом, проект позволил тысячам молодых специалистов работать в крупных городах и накапливать средства.

Почему программу закрыли?

Прекращение программы связано с несколькими факторами.

Во-первых, были внесены законодательные изменения. Механизм утратил силу на основании Строительного кодекса от 9 января 2026 года и приказа №136-НҚ от 27 марта.

Во-вторых, условия программы изначально не предусматривали изменений.

"Если в договоре не предусмотрен выкуп, менять его - значит создавать несправедливость для других участников", - пояснила Аида Балаева.

По ее словам, стремление отдельных граждан сохранить жилье понятно, однако государственные решения должны основываться на единых правилах для всех.

Какие требования теперь для участников?

Несмотря на закрытие программы, ее участники сохраняют свои права при условии, если:

• срок аренды уже закончился - жилье нужно освободить по условиям договора;

• договор еще действует - можно жить в квартире до его окончания.

Власти также рекомендуют молодежи заранее рассматривать другие варианты получения жилья.

На что делает ставку государство?

Новая политика ориентирована на переход от временного арендного жилья к приобретению собственного.

То есть государство намерено развивать финансовые инструменты, стимулирующие покупку жилья, а не предоставление дешевой аренды.

"Совместно с Отбасы банком в 17 регионах запущены льготные ипотечные программы. В их рамках жилье получили около 12 тысяч молодых специалистов", - отметила Аида Балаева.

Сегодня ключевыми инструментами стали программы «Отау», «Наурыз» и «Наурыз Жұмыскер». По официальным данным, 62% всех одобренных заявок приходятся на молодежь.

По этому вопросу также высказался председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров.

"В настоящее время приоритет отдается развитию льготных ипотечных программ, позволяющих молодежи приобрести собственное жилье", - заявил он.

По его словам, программа 2019–2025 годов была эффективной, но изначально рассматривалась как временная мера.

"Она позволила тысячам молодых людей снизить финансовую нагрузку и подготовиться к покупке жилья", - отметил Камбаров.

Региональные программы

Сегодня одним из ключевых инструментов становятся региональные программы, реализуемые совместно с Отбасы банком.

По официальным данным:

с 2017 года направлено 224,7 млрд тенге;

выдано 12 375 льготных займов;

программы действуют в 17 регионах страны.

Они предусматривают низкий первоначальный взнос (от 10%), доступные процентные ставки и длительные сроки кредитования.

"Главная цель - обеспечить доступность жилья для молодежи во всех регионах", - подчеркнули в министерстве.

Что делать молодежи, стоящей в очереди?

Тем, кто планировал участие или уже находился в очереди, теперь предлагается переход на другие механизмы.

В этом направлении акиматы и Отбасы банк проводят консультационную работу.

"Основная задача - ориентировать молодежь не на временное жилье, а на инструменты, позволяющие приобрести собственное", - отметил Кайрат Камбаров.

История одной из участниц программы

Жительница столицы Айдана Турсыматова поделилась своим опытом участия в программе.

"Да, мы были участниками программы и прожили в квартире 5 лет. Для нас это было очень выгодно. В феврале 2021 года мы заселились с одним ребенком, а вышли уже с тремя. За это время мой супруг работал на 2–3 работах, и мы ежемесячно откладывали средства в Отбасы банк. Это позволило накопить первоначальный взнос", - рассказала она.

По ее словам, спустя пять лет семья смогла получить льготную ипотеку.

"Нам выдали ипотеку под 5% до 22 млн тенге. Добавив собственные накопления, мы приобрели трехкомнатную квартиру", - отметила она.

При этом она выразила сожаление по поводу закрытия программы.

"Жаль, что программу закрыли. Некоторые не успели накопить деньги, другие не хотят освобождать жилье. Думаю, это тоже повлияло", - сказала Айдана.

Тем не менее она подчеркнула, что осталась довольна.

"Мы очень благодарны этой программе. Даже без льготной ипотеки мы бы купили жилье по системе 50/50, но благодаря программе смогли приобрести более просторную и комфортную квартиру", - добавила она.

Государство продолжает поддерживать граждан через различные жилищные программы. Так, в 2025 году казахстанцам было предоставлено около 8 тысяч квартир арендного жилья, а также выдано более 11 тысяч льготных ипотечных займов.

Кроме того, были внесены поправки в законодательство, которые позволили гражданам приватизировать арендное жилье, ранее выданное без права выкупа.

"Поправками в Закон дано право приватизации арендного жилья, ранее выданного "без права выкупа". В прошлом году этим правом воспользовались более 15 тысяч граждан", - отметил Ерсайын Нагаспаев.

Также действует программа субсидирования части арендной платы для граждан с невысокими доходами. В 2025 году такой поддержкой воспользовались более 11 тысяч человек, а из республиканского бюджета на эти цели было направлено 7,6 млрд тенге.