Вашингтон рассматривает возможность запрета на въезд в США для граждан 36 государств, включая Египет, Камбоджу, Кыргызстан и Сирию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно внутренней телеграмме Госдепа, подписанной госсекретарём Марко Рубио, причины потенциального запрета связаны с отказом сотрудничать по вопросам депортации, выдачей небезопасных паспортов, отсутствием надёжных государственных институтов, а также участием отдельных граждан в террористической и антиамериканской деятельности.

Ограничения могут вступить в силу в течение 60 дней, если правительства этих стран не предпримут шагов по устранению замечаний США.

Ранее ограничения на въезд уже были введены для граждан Афганистана, Ирана, Йемена, Ливии, Сомали и других стран.

В предварительный список вошли, помимо прочих:

Ангола

Бенин

Камбоджа

Египет

Кыргызстан

Сирия

Уганда

Меры могут стать частью новой волны ужесточения миграционной политики США.