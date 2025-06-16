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Кыргызстан, Египет, Сирия: 36 стран могут попасть под запрет на въезд в США

Вашингтон ужесточает миграционную политику.

Сегодня, 12:10
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 12:10
Сегодня, 12:10
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Фото: Unsplash

Вашингтон рассматривает возможность запрета на въезд в США для граждан 36 государств, включая Египет, Камбоджу, Кыргызстан и Сирию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно внутренней телеграмме Госдепа, подписанной госсекретарём Марко Рубио, причины потенциального запрета связаны с отказом сотрудничать по вопросам депортации, выдачей небезопасных паспортов, отсутствием надёжных государственных институтов, а также участием отдельных граждан в террористической и антиамериканской деятельности.

Ограничения могут вступить в силу в течение 60 дней, если правительства этих стран не предпримут шагов по устранению замечаний США.

Ранее ограничения на въезд уже были введены для граждан Афганистана, Ирана, Йемена, Ливии, Сомали и других стран.

В предварительный список вошли, помимо прочих:

  • Ангола
  • Бенин
  • Камбоджа
  • Египет
  • Кыргызстан
  • Сирия
  • Уганда

Меры могут стать частью новой волны ужесточения миграционной политики США.

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