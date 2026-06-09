Кыргызстан вышел из "черного списка" авиабезопасности Евросоюза спустя 20 лет

Кыргызстан исключен из списка авиаперевозчиков, которым запрещено выполнять полеты в страны Европейского союза. Об этом сообщила пресс-служба президента республики со ссылкой на уведомление Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии.

Согласно документу, все авиакомпании, сертифицированные в Кыргызстане, исключены из Списка авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на полеты в ЕС.

Решение было принято по итогам заседания Комитета Европейского союза по безопасности полетов, которое прошло с 19 по 21 мая 2026 года. В ближайшее время оно будет закреплено соответствующим регламентом Европейской комиссии.

Кыргызстан находился в так называемом авиационном "черном списке" ЕС с 2006 года.

Результат многолетних реформ

Власти республики связывают решение Евросоюза с масштабной модернизацией авиационной отрасли, которая проводилась в последние годы.

Сообщается, что по поручению президента Садыра Жапарова была проведена работа по реформированию системы гражданской авиации, усилению государственного контроля за безопасностью полетов и приведению отрасли в соответствие с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В Европейской комиссии положительно оценили результаты технических консультаций, проверочного визита в Кыргызстан в марте 2026 года, а также слушаний, прошедших в Брюсселе.

В марте 2026 года Кыргызстан подписал соглашение о поставках самолетов Airbus A321neo. Тогда власти республики заявляли, что по итогам аудитов ИКАО за 2023-2024 годы авиационная система страны была признана соответствующей международным стандартам, и выражали надежду на скорое исключение из списка ЕС.

Европейская комиссия отметила, что продолжит техническое взаимодействие с кыргызстанской стороной для сохранения достигнутых результатов и дальнейшего развития системы авиационной безопасности.