Кыргызстан вышел из "черного списка" авиабезопасности Евросоюза спустя 20 лет
Решение принято после аудитов, реформ в гражданской авиации и оценки Европейской комиссии, которая признала соответствие национальной системы международным стандартам.
Сегодня 2026, 16:14
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