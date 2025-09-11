В Казахстане временно приостановлен приём заявок на использование единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для лечения зубов. Как сообщили в Отбасы банке, ограничение будет действовать с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года, передает BAQ.KZ.

Причина приостановки — многочисленные факты нецелевого использования пенсионных излишков и фальсификации документов при оформлении заявок. Анализ показал, что изменения в правилах, вступившие в силу весной 2025 года, не остановили мошеннические схемы, а лишь усложнили процесс проверки.

За последние четыре года через платформу enpf-otbasy.kz только по направлению "стоматологические услуги" было проведено почти 800 тысяч транзакций на сумму 757 млрд тенге. При этом около 222 млрд тенге ушли в топ-20 стоматологических клиник, половина из которых находится в Атырау. В ряде случаев выявлены подделки договоров, справок врачебных комиссий и лицензий клиник.

Все подозрительные материалы переданы в правоохранительные органы. Агентство по финансовому мониторингу уже начало проверки ряда стоматологических организаций.

В Отбасы банке отметили, что до апреля 2026 года совместно с госорганами будет разработан новый механизм, который позволит исключить мошенничество и обеспечить прозрачное использование пенсионных излишков.

Ранее сообщалось, что казахстанцам временно станет недоступна возможность оплачивать стоматологию за счёт пенсионных накоплений.