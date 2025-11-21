Легкоатлетка Ирина Конищева завоевала бронзу Игр исламской солидарности
Казахстанская легкоатлетка Ирина Конищева стала бронзовым призёром Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
Спортсменка показала третий результат в семиборье, набрав по итогам выступления в семи дисциплинах 5270 очков, что позволило ей занять третье место.
Победу одержала представительница Ирана Фатеме Мохитизаде — 5562 очка. Второе место заняла Угилой Норбоева из Узбекистана — 5488 очков.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
Казахстан в общекомандном медальном зачёте Игр занимает седьмое место. В копилке сборной — 14 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых медалей.
