Казахстанская легкоатлетка Ирина Конищева стала бронзовым призёром Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Спортсменка показала третий результат в семиборье, набрав по итогам выступления в семи дисциплинах 5270 очков, что позволило ей занять третье место.

Победу одержала представительница Ирана Фатеме Мохитизаде — 5562 очка. Второе место заняла Угилой Норбоева из Узбекистана — 5488 очков.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

Казахстан в общекомандном медальном зачёте Игр занимает седьмое место. В копилке сборной — 14 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых медалей.