В Эр-Рияде стартовали соревнования по лёгкой атлетике в рамках Игр исламской солидарности. У женщин в соревнованиях по прыжкам в высоту казахстанка Ирина Сизова остановилась в шаге от медали, передает BAQ.KZ.

В лучшей попытке Сизова показала 1,77 метра, заняв итоговое четвертое место.

Победу в соревнованиях одержала спортсменка из Узбекистана Барнохон Сайфуллаева, показавшая результат 1,84 м. На второй строчке расположилась представительница Гвинеи Фатумата Баллей — также 1,84 м, но уступившая победительнице по дополнительным попыткам. Третье место заняла ещё одна узбекистанская спортсменка — Валерия Горбатова с результатом 1,81 м.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.