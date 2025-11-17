Легкоатлетка Ирина Сизова заняла четвертое место на Играх исламской солидарности
В Эр-Рияде стартовали соревнования по лёгкой атлетике в рамках Игр исламской солидарности. У женщин в соревнованиях по прыжкам в высоту казахстанка Ирина Сизова остановилась в шаге от медали, передает BAQ.KZ.
В лучшей попытке Сизова показала 1,77 метра, заняв итоговое четвертое место.
Победу в соревнованиях одержала спортсменка из Узбекистана Барнохон Сайфуллаева, показавшая результат 1,84 м. На второй строчке расположилась представительница Гвинеи Фатумата Баллей — также 1,84 м, но уступившая победительнице по дополнительным попыткам. Третье место заняла ещё одна узбекистанская спортсменка — Валерия Горбатова с результатом 1,81 м.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
