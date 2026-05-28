Лес в Абайской области будут охранять на квадроциклах с экшн-камерами и дронами

Обновлённая техника, новые алгоритмы, совместные учения: в Абайской области усиливают требования к охране реликтового соснового бора. Теперь лесники выезжают на пожары совместно со спасателями, а патрулирование леса материально подкрепляется новым оборудованием. Очередной пожароопасный период в разгаре. Какая техника на страже леса в этом году, в материале корреспондента BAQ.KZ.

16 мгновений весны!

За полтора месяца пожароопасного периода 2026 года сосновый бор горел 16 раз. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Огнём было охвачено почти 3 гектара территории природного резервата "Семей Орманы".

На данный момент в Абайской области установилась сухая и ветреная погода. Ситуацию осложняет 30-градусная жара и отсутствие дождей в течение долгого времени.

В такие дни посещение соснового бора под пристальным контролем лесников. В целях предупреждения лесных пожаров усилены меры по патрулированию лесного фонда, мониторингу пожароопасной обстановки и проведению профилактической работы с населением.

"Причина половины пожаров этого года не установлена. Одно возгорание произошло по вине населения. Люди жгли костёр недалеко от трассы. Проезжающий по шоссе человек увидел и позвонил к нам, сообщив о нарушении. Пожарная машина незамедлительно выехала, огонь был ликвидирован. Кто именно был виновником возгорания, мы не знаем, но на месте происшествия остались следы от квадроцикла", - рассказали в природном резервате "Семей Орманы".

Вторая половина возгораний возникла по причине сухих гроз. В этом случае молния поражает дерево, чаще всего сосну, и проходит по стволу до корней, где начинается тление. Через несколько дней огонь выходит наружу, воспламеняется лесная подстилка, и возникает пожар.

Патрулирование

Обследование обстановки в резервате осуществляется при помощи вышек, патрульных автомобилей и трёх вертолётов.

На сегодня для оперативного обнаружения и ликвидации лесных пожаров в десяти филиалах резервата имеется 30 лесных пожарных станций, в которых насчитывается 82 пожарных автоцистерны, 49 малых лесных пожарных комплексов (МЛПК), 70 тракторов и 56 патрульных машин. Техника обновляется за счёт государственного бюджета и по лизинговым программам.

Патрулирование с воздуха осуществляется двумя вертолётами марки Airbus Helicopters H125 авиазвена "Казавиалесоохраны". Также на базе аэропорта города Семей в рамках договорных обязательств, заключённых между ДЧС области Абай и АО "Казавиаспас", организовано дежурство и мониторинг пожарной обстановки с использованием воздушного судна Ми-8, оснащённого водосливным устройством.

Для воздушного тушения применяется водосливное устройство "Bambi Bucket" объёмом до 800 литров. Этот воздушный беспилотник может локализовать пожар на первых порах до приезда подмоги, либо самостоятельно потушить небольшое возгорание.

Общая численность сотрудников лесных пожарных служб резервата составляет 726 человек, из них 294 - штатных сотрудника, 432 - временных.

"Патрулирование ведётся круглосуточно: государственные инспекторы на спецмашинах объезжают территории, а вертолёты проводят воздушный мониторинг. Когда обнаруживается очаг, на место отправляются патрульная машина, автоцистерна и трактор", - рассказали в резервате.

Большинство возгораний выявляют наблюдатели, дежурящие на пожарных вышках. Некоторые из этих постов оснащены видеокамерами, что помогает в борьбе с лесными пожарами; в будущем планируется оборудовать такими системами все вышки.

Уроки прошлого

В первые месяцы после масштабного пожара 2023 года были закуплены десятки автоцистерн на базе КАМАЗ. Тогда водители пожарных машин и химбойцы были не особо рады выбору руководства. Обновление не принесло облегчения, поскольку в некоторых лесничествах из-за пересечённой местности и сложных рельефов трёх-мостовые тяжёлые КАМАЗы просто застревали в песках. На помощь приходили полувековые ЗИЛы и УРАЛы. Тогда по просьбе нашей редакции лесники устроили показательный тест-драйв новой техники, о котором мы подробно рассказали в репортаже.

И во время, и после пожара такие спецмашины не очень хорошо зарекомендовали себя на сложных ландшафтах соснового бора. Некоторые водители не могли доехать до очагов из-за непроходимости своих машин. И вот, в 2025 году, природный резерват "Семей Орманы" приобрёл 39 новых пожарных машин на базе КАМАЗ.

В администрации резервата поспешили разъяснить: эти автоцистерны закуплены с учётом ошибок прошлых лет.

"Это двух-мостовые машины с цистерной объёмом три тонны. Те КАМАЗы были трёх-мостовые и пятитонные", - рассказал нам заместитель генерального директора ГЛПР "Семей Орманы" Нуржан Бекенов.

На сегодня резервату не хватает патрульных автомобилей, на которых инженеры леса круглые сутки следят за порядком в бору.

Кстати, в этом году списанная техника обрела вторую жизнь. Пять спецмашин для тушения пожаров на базе шасси ЗИЛ переоборудовали в водовозы. Сейчас с их помощью осуществляется экспериментальный полив восстановленных лесных территорий, где высажены сеянцы сосны обыкновенной.

Планы по оснащению

Пожар 2023 года выявил серьёзные проблемы материально-технического оснащения в лесничествах, особенно в глубинках. В те дни, когда горели десятки тысяч гектаров леса, не работали рации, отсутствовали запасные части для спецтехники, автоцистерны простаивали из-за неисправностей.

За три года удалось значительно улучшить состояние автопарков резервата и не только. Сейчас в планах администрации - закуп современного оборудования не только для тушения пожаров, но и для их профилактики.

Например, в резервате ждут дополнительные патрульные автомобили. Для охраны леса и тушения лесных пожаров на ранней стадии в 2026 году планируется закуп 1 квадроцикла. Также по лизинговой программе планируется приобретение 35 единиц патрульных автомашин и 5 квадроциклов.

Также в рамках материально-технического оснащения дополнительно предусмотрено приобретение 33 экшн-камер для оперативной съёмки при тушении лесостепных пожаров.

Для контроля за лесными массивами работникам пожарно-наблюдательных вышек закупят 35 биноклей. В будущем сотрудники получат новые рации, а также оборудование для подключения к интернету для удалённых филиалов, где отсутствует связь, в их числе Семипалатинский, Новошульбинский, Канонерский и Долонский филиалы.

Вместе с тем, в резервате "Семей Орманы" в рамках спонсорской помощи построены 2 лесные пожарные станции (ЛПС) II типа - в Шадрухинском лесничестве Букебаевского филиала и в Донгулекском лесничестве Бегеневского филиала. В настоящее время строительные работы находятся на завершающем этапе. Общая площадь каждой ЛПС составляет 330 квадратных метров. Каждая станция рассчитана на размещение 5 единиц пожарной техники: 2 автоцистерн, 1 МЛПК и 2 тракторов.

Кроме того в Букебаевском филиале запланировано устройство новых водопоев, а также производится ремонт и углубление 12 водопоев, которые также используются для забора воды.

В данное время в связи с повышением класса пожарной опасности мобильные группы проводят патрулирование на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в пожароопасный период. В их состав входят сотрудники областного ДЧС, Департамента полиции, Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, а также РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

Напомним, три года назад - в июне 2023-го - лесной фонд Абайской области лишился 63 тысяч гектаров соснового бора. В трагедии погибло 15 человек, задействованных в ликвидации крупного пожара. В начале нового опасного сезона BAQ.KZ выяснил, как восстанавливают лес и сколько саженцев уже высажено на горельнике.

Общая площадь резервата "Семей Орманы" составляет 657 278 гектаров.