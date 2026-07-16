Лесной пожар в области Абай: из детского лагеря эвакуировали 220 человек

В области Абай из-за лесного пожара на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы» эвакуировали воспитанников детского лагеря «Дос-болLike», передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

Возгорание произошло в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала резервата.

В целях безопасности сотрудники МЧС совместно с полицией и акиматом области Абай заранее организовали эвакуацию детей и персонала лагеря.

В Семей были доставлены 220 человек, в том числе 190 детей и 30 сотрудников. По данным МЧС, эвакуация прошла организованно.

Площадь пожара – 60 гектаров

По предварительной информации, площадь возгорания составляет около 60 гектаров.

Для тушения пожара привлечены подразделения МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов, МВД, Министерства обороны, Министерства здравоохранения, КНБ, а также силы акимата области Абай.

Для координации действий развернут оперативный штаб на базе Центра стратегического планирования и оперативного управления МЧС.

Авиация продолжает тушение

Для борьбы с огнем активно используется авиация.

По данным ведомства, к настоящему моменту выполнен 81 сброс воды общим объемом 89 тонн. Для усиления группировки к месту пожара направлены дополнительные силы МЧС из области Абай, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, а также из Астаны. В ликвидации возгорания участвуют сотрудники резервата «Семей орманы», лесного хозяйства «Ертіс орманы» и воинской части МЧС.

Территория оцеплена

Полиция организовала оцепление опасной зоны и перекрыла подъездные пути к месту пожара для беспрепятственного проезда спецтехники.

Кроме того, правоохранители обеспечивают общественный порядок и охрану имущества жителей.

В МЧС сообщили, что ситуация находится под полным контролем оперативного штаба.