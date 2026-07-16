Площадь лесного пожара в «Семей орманы» достигла 60 гектаров
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В государственном лесном природном резервате «Семей орманы» продолжается тушение лесного пожара. По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 60 гектаров, передает BAQ.KZ.
К тушению привлечены сотни человек и авиация
По состоянию на 14:50 в ликвидации пожара задействованы:
- 97 сотрудников государственной лесной охраны и 38 единиц техники резервата;
- 158 сотрудников и 22 единицы техники МЧС;
- 101 сотрудник и 25 единиц техники МВД.
Кроме того, в тушении участвуют четыре вертолета – два воздушных судна «Казавиалесоохраны», вертолет Ми-17 Министерства обороны и вертолет Ми-8 Комитета национальной безопасности, оснащенные водосливными устройствами.
Авиация выполнила 82 сброса воды
Всего авиация выполнила 82 сброса воды.
Из них:
- вертолеты «Казавиалесоохраны» – 58 сбросов;
- вертолет Ми-17 Министерства обороны – 19 сбросов;
- вертолет Ми-8 КНБ – 5 сбросов.
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Пожар продолжают локализовывать
По предварительной информации, возгорание действует в сосновом лесу. Пожар носит преимущественно низовой характер, однако местами переходит в верховой.
Работы по локализации и полной ликвидации пожара продолжаются.
В правительстве сообщили, что Премьер-министр Казахстана держит ситуацию на личном контроле. Руководители ответственных государственных органов ежечасно докладывают ему обстановку.
Напомним, возгорание зарегистрировали 16 июля в 09:45 в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала ГЛПР "Семей орманы".
Ранее 4 июля на территории государственного лесного природного резервата Семей орманы зарегистрировали сразу четыре лесных пожара. Как сообщили в резервате, после обнаружения очагов возгорания сотрудники государственной лесной охраны незамедлительно приступили к их тушению. Все четыре пожара удалось полностью ликвидировать в кратчайшие сроки.
Пожары также случались в июне. На территории «Семей орманы» за сутки произошло 14 лесных пожаров. Все возгорания удалось оперативно локализовать и потушить. Пожары были зарегистрированы 16 июня. Благодаря быстрому реагированию на сообщения о возгораниях и работе сотрудников лесной охраны распространения огня удалось избежать. Тогда общая площадь, пройденная пожарами, составила всего 0,47 гектара.
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