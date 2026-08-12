Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выразил благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за поддержку в оперативном задержании и возвращении в страну членов южнокорейской организованной преступной группы, которые тайно проникли в Казахстан и занимались телефонным мошенничеством в отношении граждан.

По его словам, после задержания подозреваемые были полностью доставлены в Корею всего за две недели.

Как мошенники оказались в Казахстане

Об этом Ли Чжэ Мён заявил в благодарственном послании, посвящённом содействию казахстанской стороны в задержании и возвращении членов преступной группы. Он опубликовал соответствующую запись в социальной сети X (бывший Twitter), отметив в ней Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Напомним, что в рамках пресечения незаконной деятельности мошеннических колл-центров Комитет национальной безопасности Казахстана задержал 14 граждан Южной Кореи. Они подозреваются в участии в организованной преступной группе, занимавшейся мошенничеством с использованием телекоммуникационных систем.

По словам президента Южной Кореи, члены преступной группы, организовавшей телефонное мошенничество в отношении граждан Кореи, тайно проникли в Казахстан через Камбоджу и Вьетнам. На территории Казахстана их задержали, а спустя две недели полностью вернули в Республику Корея.

В настоящее время в отношении указанных лиц продолжается расследование.

За что Ли Чжэ Мён поблагодарил Токаева

«Оперативность работы – от задержания до доставки в страну – стала возможной благодаря активной поддержке и сотрудничеству Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Комитета национальной безопасности РК», – заявил Ли Чжэ Мён.

Глава Южной Кореи выразил искреннюю благодарность Президенту Казахстана и всем соответствующим сторонам, участвовавшим в этой работе.

«Мы искренне благодарим Президента Касым-Жомарта Токаева и соответствующие стороны», – сказал он.

Ли Чжэ Мён также выразил надежду в ближайшее время лично встретиться с Президентом Казахстана и напрямую выразить ему свою благодарность. По его словам, такая возможность может представиться в следующем месяце в рамках саммита «Республика Корея – Центральная Азия».

Казахстан и Южная Корея усиливают сотрудничество

Президент Южной Кореи подчеркнул, что работа по привлечению преступников к ответственности будет продолжена независимо от того, где они пытаются скрыться.

«В отношении преступлений, угрожающих безопасности и мирной жизни граждан Республики Корея, не будет сделано никаких исключений. Где бы они ни скрывались, мы будем разыскивать их до конца и обязательно привлечём к ответственности по закону», – заявил Ли Чжэ Мён.

Сотрудничество правоохранительных органов Казахстана и Южной Кореи демонстрирует конкретный результат в борьбе с транснациональной преступностью. Оперативное возвращение в Корею подозреваемых, задержанных на территории Казахстана, свидетельствует об эффективности и оперативности взаимодействия двух стран в сфере правопорядка и безопасности.