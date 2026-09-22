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«Либо будут работать другие»: Бектенов сделал замечание главе «КазАвтоЖола»

22 Сентября 2026, 12:02
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пресс-служба Правительства 22 Сентября 2026, 12:02
22 Сентября 2026, 12:02
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Фото: пресс-служба Правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства сделал замечание главе «КазАвтоЖола» по поводу его выступления. Глава Кабмина отметил, что Дархан Иманашев не озвучил решение многих проблемных вопросов, передает BAQ.KZ.

«Доклад хороший. Однако остаётся очень много проблемных вопросов, которые не находят решения. О них вы не сказали. Все недостатки, отмеченные Президентом, также непосредственно относятся к вашей работе. Поэтому необходимо повышать качество и исправлять ситуацию с дорогами. Работайте, либо будут работать другие люди», - сказал Бектенов.

Ранее Бектенов потребовал усилить наказание для шумных водителей мотоциклов и автомобилей.

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