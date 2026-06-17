Международную сеть, занимавшуюся продажей персональных данных граждан Казахстана и других стран СНГ, выявили в ходе совместного расследования в Казахстане и Чехии, передает BAQ.kz со ссылкой на polisia.kz.

По данным следствия, участники схемы создали закрытый интернет-ресурс, где за деньги можно было получить конфиденциальную информацию о людях. Доступ к сервису предоставлялся как для разовых запросов, так и по подписке. Обыски одновременно прошли в чешском городе Усти-над-Лабем, а также в Астане, Алматы и Караганде. Следователи изъяли цифровые носители информации и денежные средства, которые могут быть связаны с деятельностью группы.

Как работала схема

По версии следствия, внутри сообщества существовало четкое распределение ролей. Одни участники отвечали за организацию работы ресурса, другие принимали заказы и занимались поиском информации.

Клиентам предлагались услуги по так называемому "пробиву" данных – получению закрытой информации о гражданах за определенную плату. Для пользователей действовал специальный прайс-лист с различными тарифами и видами услуг. Следствие также считает, что для получения и вывода денег использовались дроп-аккаунты, через которые проходили платежи.

Предполагаемые организаторы схемы задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

Правоохранительные органы устанавливают полный круг лиц, которые могли быть причастны к работе ресурса, а также объем данных, оказавшихся в незаконном обороте.

Эксперты отмечают, что подобные теневые сервисы представляют серьезную угрозу для граждан, поскольку украденные персональные данные нередко используются в мошеннических схемах, финансовых преступлениях и других незаконных операциях.

Читай также:

Политический кризис вызвала утечка данных в Литве

Ложные SMS о штрафах опустошают банковские счета казахстанцев