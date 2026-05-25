Ложные SMS о штрафах опустошают банковские счета казахстанцев
Они рассылают подозрительные ссылки.
Полиция Карагандинской области предупреждает жителей о новой схеме обмана.
Как сообщили в Polisia.kz, гражданам приходят SMS-сообщения якобы от "ҚР Жол полициясы департаменті", где говорится о несуществующих административных штрафах.
Правоохранители подчёркивают, что эти сообщения отправляют мошенники. Их цель – заставить человека перейти по ссылке, ввести личные данные и получить доступ к банковской информации.
Чаще всего в таких SMS есть ссылка на неизвестный сайт. Переход по ней может привести к краже данных или денег.
Казахстанцев просят не поддаваться панике и не верить подобным уведомлениям.
Проверить реальные штрафы можно только через официальные сервисы:
-
qamqor.gov.kz
-
eGov.kz
-
мобильные приложения банков второго уровня
"Не переходите по неизвестным ссылкам, не вводите персональные данные и реквизиты банковских карт на подозрительных сайтах. При получении подобных сообщений рекомендуется игнорировать их, а при необходимости обращаться в правоохранительные органы", – напомнили в ДП.
Ранее сообщалось, что пенсионерка едва не перевела 6 миллионов тенге мошенникам в Костанайской области.
