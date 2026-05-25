Ложные SMS о штрафах опустошают банковские счета казахстанцев

Полиция Карагандинской области предупреждает жителей о новой схеме обмана.

Как сообщили в Polisia.kz, гражданам приходят SMS-сообщения якобы от "ҚР Жол полициясы департаменті", где говорится о несуществующих административных штрафах.

Правоохранители подчёркивают, что эти сообщения отправляют мошенники. Их цель – заставить человека перейти по ссылке, ввести личные данные и получить доступ к банковской информации.

Чаще всего в таких SMS есть ссылка на неизвестный сайт. Переход по ней может привести к краже данных или денег.

Казахстанцев просят не поддаваться панике и не верить подобным уведомлениям.

Проверить реальные штрафы можно только через официальные сервисы:

qamqor.gov.kz

eGov.kz

мобильные приложения банков второго уровня

"Не переходите по неизвестным ссылкам, не вводите персональные данные и реквизиты банковских карт на подозрительных сайтах. При получении подобных сообщений рекомендуется игнорировать их, а при необходимости обращаться в правоохранительные органы", – напомнили в ДП.

