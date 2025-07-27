Лидеры Камбоджи и Таиланда подтвердили договоренность о встрече для проведения переговоров о прекращении огня после нескольких дней трансграничного вооруженного конфликта, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал CNN.

По информации телеканала, утром в воскресенье премьер-министр Камбоджи Хун Манет сказал, что Камбоджа согласна с предложением о немедленном и безоговорочном прекращении огня между двумя вооруженными силами.

По его оценке, заявление МИД Таиланда было более сдержанным, в нем говорилось, что оно хотело бы видеть искренние намерения камбоджийской стороны.

"В то же время, и.о. премьера Таиланда Пхумтам Вечаячай просил Президента Трампа передать, что Таиланд хочет как можно скорее начать двусторонний диалог, чтобы выработать меры и процедуры для прекращения огня и обеспечить окончательное мирное урегулирование конфликта", - сообщает телеканал.

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи готовы прекратить огонь.