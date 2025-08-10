Лионель Месси пропустит матч в чемпионате MLS
Об этом заявил главный тренер команды Хавьер Маскерано.
Сегодня, 15:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:33Сегодня, 15:33
128Фото: Report
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси пропустит следующий матч в чемпионате MLS, передает BAQ.KZ.
Как пишут зарубежные СМИ, главный тренер команды Хавьер Маскерано заверил, что с футболистом всё в порядке. При этом опытный нападающий не выйдет на поле в матче с "Орландо".
"Всё в порядке. Но мы не будем рисковать. Мы настроены оптимистично. Месси скоро вернется в строй", - отметил тренер.
Напомним, что Лионель Месси получил травму 3 августа в матче Кубка Лиги против мексиканской "Некаксы".
Самое читаемое
- Вокалистка Джей Ло восхитилась казахстанским шоколадом
- Учёные зафиксировали смещение Владивостока после землетрясения на Камчатке
- Акимат Алматы рапортует: город готов встретить Дженнифер Лопес
- Как в Семее отмечают юбилей Абая Кунанбаева: День девятый
- Простаивают коммуникации на миллиарды: В Костанае пытаются оживить отдаленный жилой массив