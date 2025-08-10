  • 10 Августа, 16:29

Лионель Месси пропустит матч в чемпионате MLS

Об этом заявил главный тренер команды Хавьер Маскерано.

Фото: Report

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси пропустит следующий матч в чемпионате MLS, передает BAQ.KZ.

Как пишут зарубежные СМИ, главный тренер команды Хавьер Маскерано заверил, что с футболистом всё в порядке. При этом опытный нападающий не выйдет на поле в матче с "Орландо".

"Всё в порядке. Но мы не будем рисковать. Мы настроены оптимистично. Месси скоро вернется в строй", - отметил тренер.

Напомним, что Лионель Месси получил травму 3 августа в матче Кубка Лиги против мексиканской "Некаксы".

