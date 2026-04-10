После сильного дождя коммунальные службы Алматы обеспечили оперативное реагирование и контроль за ситуацией, передает BAQ.KZ.

По данным управления коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции, подтоплений на территории города не зафиксировано. Вместе с тем службы продолжают круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

Для предупреждения возможных последствий непогоды в городе организовано дежурство сотрудников ГКП «Алматы Тазалық» и подрядных организаций.

В работах задействованы 123 единицы специализированной техники, 74 мотопомпы и 20 ассенизаторских машин. Из них 13 единиц размещены в местах возможных подтоплений. Также работают 75 оперативных бригад, в составе которых 425 дорожных рабочих. Дополнительно подготовлено более 2300 мешков с песком.

Служба спасения Алматы также несет дежурство: в готовности находятся 50 сотрудников, 14 мотопомп и одна ассенизаторская машина. По линии Департамента по чрезвычайным ситуациям задействованы 61 единица техники и 244 человека личного состава.

Общий суточный выход дорожных рабочих составляет 2710 человек.

По прогнозу «Казгидромета», 10 апреля в Алматы ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем составит +18…+20°С.

11 апреля ночью возможен слабый дождь и местами гроза, однако днем осадков не прогнозируется.

Коммунальные службы продолжают круглосуточный мониторинг и при необходимости оперативно принимают меры для обеспечения безопасности и комфорта жителей города.