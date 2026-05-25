Ливни подтопили дворы жилых домов в Туркестанской области

В Туркестанской области после сильного шторма дождевая вода подтопила дворы нескольких жилых домов. Об этом сообщили в областном акимате.

По данным управления по чрезвычайным ситуациям, вода проникла во дворы трех жилых домов и одного частного дома в Толебийском районе, а также подтопила дворы ряда домов в селах К. Мамбетулы и Жинишке Казыгуртского района. При этом, как отметили в акимате, сами жилые дома повреждений не получили.

Для ликвидации последствий были организованы работы по отводу воды и предотвращению дальнейшего подтопления. В мероприятиях приняли участие более 100 человек, также была создана специальная рабочая группа.

Власти сообщили, что к настоящему времени осадки прекратились, а ситуация в пострадавших населенных пунктах стабилизировалась.

Кроме того, в акимате подчеркнули, что состояние рек, озер и других водных объектов региона находится на постоянном контроле.

