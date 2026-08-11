Причина не только в стоимости: при выборе тракторов и комбайнов фермеры учитывают условия финансирования, доступность запчастей и скорость ремонта в период посевной и уборочной. О том, почему локальная техника становится привлекательнее для хозяйств, корреспонденту BAQ.KZ рассказал директор по связям с общественностью AGROMASH Батыр Оспанов.

По его словам, за последние пять лет рынок сельхозмашиностроения в Казахстане заметно изменился.

Производители расширили модельный ряд, увеличили объемы локализации и стали осваивать выпуск комплектующих внутри страны.

Одним из главных преимуществ отечественной техники для аграриев Оспанов называет доступ к льготным инструментам финансирования.

«Сегодня сельхозтоваропроизводители могут приобретать технику отечественного производства в льготный лизинг под 5% годовых, без первоначального взноса, сроком до десяти лет. Кроме того, сельхозтоваропроизводитель может получить государственную субсидию до 30%. Если сравнивать с импортной техникой, это существенная разница», – рассказал он.

По словам спикера, такие меры государственной поддержки позволяют сельхозтоваропроизводителям более активно обновлять парк сельскохозяйственной техники, повышая эффективность и производительность хозяйств.

Однако финансовая сторона – не единственный фактор. Для сельского хозяйства особенно важна скорость обслуживания техники. Во время посевной или уборочной кампании даже несколько дней простоя комбайна или трактора могут привести к потерям.

«В сезон каждая минута у фермеров на счету. Если техника простаивает, хозяйство теряет деньги. Для нас важно быть рядом с фермером не только в момент покупки техники, но и на протяжении всего сезона. Локальные сервисные бригады позволяют оперативно реагировать на обращения, быстро проводить необходимые работы и минимизировать простой техники», – пояснил Батыр Оспанов.

По данным предприятия, сервисно-сбытовая сеть AGROMASH включает 9 филиалов и 11 представительств в основных зерносеющих регионах страны. Это позволяет хранить часть комплектующих непосредственно в регионах и при необходимости направлять специалистов к хозяйствам.

Еще одним фактором становится рост локализации. По оценке Оспанова, производство отдельных видов сельхозтехники в Казахстане сегодня локализовано примерно наполовину.

На предприятии в Костанае с 2021 года действует локализационный центр. Только за 2025 год, по словам представителя компании, там было произведено более 2000 ед. самоходной продукции и изготовлено более 300 тысяч компонентов для сельхозтехники. Для сравнения, несколько лет назад объем выпуска таких компонентов был примерно в пять раз меньше.

«Каждый год мы осваиваем новые детали, увеличиваем количество производственных операций и долю местного содержания. Параллельно повышаем компетенции сотрудников: наши инженеры проходят обучение на предприятиях партнеров в США, Европе, Китае и других странах, после чего полученный опыт внедряется здесь», – отметил он.

Отметим, что сегодня в Казахстане выпускаются как собственные модели, так и техника международных брендов. На костанайской площадке производят зерноуборочные комбайны ESSIL, тракторы и комбайны Lovol и Deutz-Fahr, а с 2025 года — всю линейку мирового бренда John Deere. Во втором квартале 2026 года сразу семь мировых технологических лидеров из Европы, Канады и Северной Америки локализуют производство агротехники на базе костанайского завода AGROMASH. Новыми партнерами костанайских машиностроителей стали лидеры индустрии: Väderstad, Dewulf, Lindsay Corporation, Amity Technology, Vervaet, Kuhn Group и Brandt Agricultural Products.

По словам директора, дальнейшее углубление локализации важно не только для самих заводов. Чем больше деталей и операций выполняется внутри страны, тем меньше производитель зависит от длительной внешней логистики, а у фермеров появляется более быстрый доступ к сервису и комплектующим.

Батыр Оспанов отметил, что если для аграриев действуют программы льготного лизинга, то производители при покупке станков и оборудования зачастую привлекают финансирование на менее выгодных условиях.

«Для сельхозтоваропроизводителей есть субсидии и льготный лизинг. Было бы хорошо, если бы подобные условия развивались и для отечественных производителей, потому что это позволит быстрее модернизировать предприятия и углублять локализацию», – считает он.

По оценке представителя отрасли, в ближайшие пять лет производство сельхозтехники в Казахстане продолжит расти. В числе перспективных направлений – расширение производственных мощностей, запуск новых линий и увеличение доли комплектующих, выпускаемых внутри страны.

Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличат производство сельхозтехники.