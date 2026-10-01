Более 200 забытых вещей вернули пассажирам LRT в Астане

На объектах легкорельсового транспорта "Tarlan Astana" проводится комплекс профилактических мероприятий для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, передает Министерство внутренних дел.

Охрану правопорядка на 18 станциях и в вагонах "Tarlan Astana" осуществляют сотрудники отдела полиции на объектах LRT департамента полиции на транспорте. На станциях организовано посменное дежурство, а полицейские наряды регулярно патрулируют платформы и подвижной состав, контролируя соблюдение пассажирами установленных правил поведения.

Особое внимание уделяется профилактике правонарушений. В частности, системная работа ведется по предупреждению мелкого хулиганства, пресечению фактов нахождения в общественных местах в состоянии опьянения, а также проведению профилактических мероприятий среди пассажиров. Кроме того, пассажирам регулярно напоминают о необходимости соблюдать чистоту, не загрязнять окружающую среду, бережно относиться к общественному имуществу и не допускать актов вандализма, – отмечают в ведомстве.

С начала провендения профилактической работы сотрудниками полиции выявлено 41 административное правонарушение, по каждому факту приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Помимо охраны порядка, сотрудники полиции оказывают активную помощь пассажирам в различных ситуациях. В частности, полицейские уже вернули более 200 утерянных вещей их законным владельцам.

Для повышения уровня безопасности станции и подвижной состав оснащены современной инфраструктурой, включая системы видеонаблюдения, сигнализации и экстренной связи.

При возникновении подозрительных ситуаций или выявлении правонарушений гражданам рекомендуется незамедлительно обращаться к сотрудникам полиции.

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