Логистическую платформу Smart Cargo запустят в Казахстане

Глава государства отметил ключевые государственные проекты с применением технологии искусственного интеллекта, передает BAQ.kz.

Президент указал, что, по данным Всемирного банка, цифровая экономика составляет уже более 15% мирового ВВП. Это, по его словам, свидетельствует о фундаментальном сдвиге в глобальной экономике, где конкуренция постепенно смещается с традиционных рынков товаров на рынки данных и цифровых стандартов.

"Эта трансформация пока только отчасти коснулась нашей страны. В прошлом месяце Казахстан сделал важный шаг в этом направлении, успешно запустив единую платформу таможенного оформления KEDEN. Теперь время оформления декларации составляет менее минуты, большая часть документов обрабатывается автоматически. Параллельно создается национальная логистическая платформа Smart Cargo с прямым доступом к 127 источникам данных", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

"Платформа позволит внедрить механизм ускоренного пересечения границы для добросовестных компаний.Коренные изменения произошли в фискальной сфере. Интегрированная система налогового администрирования сократила время обработки документов с часа до одной минуты, облегчив сервис для двух миллионов налогоплательщиков. Важным достижением стал запуск платформы Smart Data Finance, которая агрегирует аналитические данные из 78 источников от мобильных переводов до авиаперелетов. Онлайн-мониторинг бюджета дает возможность предотвратить рисковые платежи на сотни миллиардов тенге., – отметил Президент.

На базе Национального каталога товаров, содержащего свыше 23 миллионов позиций, создается прогнозно-аналитическая модель государственных закупок, которая позволит сэкономить более 200 миллиардов тенге ежегодно.

Ранее Президент заявил о рисках "технологического отрыва".