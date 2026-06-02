Лория об уходе из КФФ: Наши взгляды с Омаровым не совпадают
Экс-генсек сделал заявление
Давид Лория объявил о своем решении покинуть должность вице-президента Казахстанской федерации футбола, передает BAQ.KZ.
"Сегодня я принял решение завершить работу в Казахстанской Федерации футбола. Президент КФФ Марат Омаров предложил продолжить работать на должности вице-президента КФФ, однако наши взгляды на развитие футбола и жизненные ценности в некоторых аспектах не совпадают", - написал в социальных сетях Лория.
Он подчеркнул, что за время его работы в федерации, были реализованы важные проекты.
"Получен серьезный управленческий опыт и полное принятие тех вызовов, которые стоят перед казахстанским футболом. И я в свою очередь продолжу работать на благо спорта и использовать полученный опыт для развития нашей сферы", - сказал Лория.
Экс-вице-президент также поблагодарил коллег за совместную работу и болельщиков за поддержку футбола.
"Желаю нашим сборным и клубам - новых побед", - заключил Лория.
Напомним, что Давид Лория занимал также должность генерального секретаря КФФ с апреля 2025 года. На этой должности его сменит иностранный специалист Скотт Манн.
