В Центральном Казахстане состоялся важный этап экологического проекта — семь лошадей Пржевальского, обитавших в Центре реинтродукции на территории природного резерва "Алтын дала", выпущены в дикую природу. Это первый подобный случай в стране за десятилетия, передает BAQ.KZ.

Животные были доставлены в Казахстан из Чехии и Германии в июне 2024 года. В течение года специалисты АСБК (Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана) и партнёры из Пражского зоопарка наблюдали за адаптацией лошадей к степным условиям, обеспечивали ветеринарный уход и следили за их поведением.

"Выпуск первых лошадей Пржевальского в дикую природу Центрального Казахстана - значимый шаг в реализации проекта по восстановлению вида в его исторических местах обитания. Успешный год их пребывания в центре реинтродукции подтверждает эффективность работы команды специалистов и ветеринаров", - сказала Вера Воронова, исполнительный директор АСБК.

Между тем мы уже писали о том, как прошёл первый год адаптации лошадей. Специалисты отмечали, что животные успешно перенесли зиму, освоились в новой экосистеме и продемонстрировали характерное для дикой популяции поведение.

Лошади питались исключительно естественным кормом, произрастающим в степи, что крайне важно для жизни в дикой природе.

При этом специалисты регулярно наблюдали за их здоровьем, при необходимости оказывали ветеринарную помощь.

Двум кобылам — Умбре и Веспе - были установлены GPS-ошейники для отслеживания перемещений группы после выпуска. Они позволяют отслеживать перемещения, уровень активности и оперативно реагировать в случае угроз. Это также помогает предотвратить контакты с домашними лошадьми и избежать гибридизации.

Лошади Пржевальского играют важную роль в восстановлении степной экосистемы. Они способствуют регулированию растительности, улучшают водопоглощение почвы и создают условия для других видов — от птиц до насекомых.

Сейчас специалисты продолжают мониторинг: следят за передвижениями животных, поведением и потенциальным воспроизводством. Ожидается, что уже в следующем году на воле появятся первые жеребята, рождённые на казахстанской земле.

Напомним, 3 июня 2025 года в рамках проекта "Возвращение диких лошадей" в Казахстан была доставлена вторая группа лошадей Пржевальского. Животных привезли из Пражского зоопарка и венгерского национального парка "Хортобадь".