Ложь о насилии в армии обернулась сроком для 23-летнего астанчанина

В Астане 23-летнего мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за мошенничество и распространение заведомо ложной информации в социальной сети Threads, сообщает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным правоохранительных органов, в феврале этого года мужчина опубликовал анонимный пост, в котором рассказал о якобы пережитом сексуальном насилии во время прохождения воинской службы. Он также заявил об угрозе своей жизни и попросил пользователей помочь ему деньгами для выезда за границу.

К публикации были прикреплены банковские реквизиты для денежных переводов.

Проверка, начатая после обращения одного из пользователей социальной сети, показала, что опубликованная информация не соответствует действительности. Выяснилось, что мужчина никогда не проходил воинскую службу.

Для сбора денег он использовал банковский счет своего 17-летнего знакомого, которого ввел в заблуждение. За два дня на счет поступило более 15 денежных переводов.

Во время расследования мужчина признал, что выдумал историю и разместил публикацию исключительно ради получения денег.

По фактам мошенничества и распространения заведомо ложной информации были возбуждены уголовные дела.

Суд признал 23-летнего астанчанина виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

В полиции призвали граждан критически относиться к непроверенной информации в социальных сетях и не переводить деньги незнакомым людям.

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