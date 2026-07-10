Сержанта осудили за избиение срочника в Актобе
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Военный суд Актюбинского гарнизона вынес приговор сержанту за превышение полномочий, повлекшее причинение вреда здоровью военнослужащего.
Как сообщили в суде, сержант, отвечавший за военнослужащих срочной службы, нанес одному из солдат телесные повреждения, в результате которых потерпевший получил вред здоровью средней тяжести.
В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание, связанное с лишением свободы.
Подсудимый вину не признал и просил суд оправдать его. Гражданский иск он признал частично, согласившись возместить только судебные расходы на оплату услуг представителя потерпевшего.
Потерпевший, в свою очередь, просил назначить подсудимому наказание в соответствии с законом и полностью удовлетворить гражданский иск.
Суд пришел к выводу, что вина подсудимого подтверждается заключением судебной экспертизы, а также показаниями потерпевшего, свидетелей и эксперта.
По итогам рассмотрения дела суд назначил военнослужащему наказание в виде 1 года лишения свободы.
Кроме того, суд постановил взыскать в пользу потерпевшего 700 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда и 900 тысяч тенге в счет возмещения судебных расходов на оплату услуг представителя.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что замкомандира батальона признали виновным в смерти срочника в Талдыкоргане.
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