Сержанта осудили за избиение срочника в Актобе

Военный суд Актюбинского гарнизона вынес приговор сержанту за превышение полномочий, повлекшее причинение вреда здоровью военнослужащего.

Как сообщили в суде, сержант, отвечавший за военнослужащих срочной службы, нанес одному из солдат телесные повреждения, в результате которых потерпевший получил вред здоровью средней тяжести.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание, связанное с лишением свободы.

Подсудимый вину не признал и просил суд оправдать его. Гражданский иск он признал частично, согласившись возместить только судебные расходы на оплату услуг представителя потерпевшего.

Потерпевший, в свою очередь, просил назначить подсудимому наказание в соответствии с законом и полностью удовлетворить гражданский иск.

Суд пришел к выводу, что вина подсудимого подтверждается заключением судебной экспертизы, а также показаниями потерпевшего, свидетелей и эксперта.

По итогам рассмотрения дела суд назначил военнослужащему наказание в виде 1 года лишения свободы.

Кроме того, суд постановил взыскать в пользу потерпевшего 700 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда и 900 тысяч тенге в счет возмещения судебных расходов на оплату услуг представителя.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что замкомандира батальона признали виновным в смерти срочника в Талдыкоргане.