В Астане испорчены вагоны ЛРТ: на внешнюю поверхность состава неизвестные нанесли граффити. Инцидент произошёл на станции "Аэропорт Назарбаев", где хранились новые вагоны проекта, запуск которого уже долгое время ожидается жителями столицы, передает BAQ.KZ.

В публикациях в соцсетях с места события говорится:

"ЛРТ ещё нет, а вагоны в Астане уже разрисовали. Пока государство инвестирует в транспортную инфраструктуру — строит ЛРТ, закупает современные вагоны — отдельные безответственные граждане портят то, что создаётся для всех".

Факт порчи имущества подтвердили в пресс-службе CTS (City Transportation Systems). По их данным, информация передана в полицию, возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Виновные пока не установлены.

В компании отметили, что вагоны были заранее покрыты специальным защитным слоем, благодаря которому краска не проникла в основной лакокрасочный слой — уже начаты работы по удалению надписей.

CTS призывает горожан бережно относиться к общественной собственности и при наличии информации о нарушителях — сообщать в правоохранительные органы.

Ранее мы писали о том, что второй состав LRT установили на рельсы в Астане.