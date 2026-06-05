LRT в Астане могут переименовать в «Тарлан-Астана»

Вопрос изменения названия столичной системы легкорельсового транспорта рассмотрели на заседании городского маслихата, передает корреспондент BAQ.KZ.

На заседании было предложено переименовать действующую систему LRT. В ходе обсуждения отмечалось, что от жителей поступило несколько вариантов названия, среди них — «Сұңқар», «Лашын», «Аспан» и «Тарлан».

По итогам обсуждения комиссия поддержала вариант «Тарлан-Астана».

По информации городского акимата, в международной практике системам общественного транспорта часто дают короткие и запоминающиеся брендовые названия, которые отражают культуру и особенности города. При этом нынешнее название LRT фактически используется как техническое обозначение проекта.

Кроме того, на заседании маслихата рассмотрели вопрос о выделении дополнительных 18,3 млрд тенге на благоустройство территорий возле станций LRT и развитие городской среды.

Отметим, что система легкорельсового транспорта рассматривается как один из ключевых элементов общественной транспортной инфраструктуры столицы.

Ранее сообщалось, что линию LRT планируют продлить и в направлении города Косшы.