В Астане пройдет международный турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam, передает BAQ.kz.

Это уже четвертый раз, когда Казахстан принимает соревнования такого высокого уровня.

Бои сильнейших дзюдоистов мира пройдут во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Турнир входит в календарь Международной федерации дзюдо, а значит, его результаты напрямую влияют на мировой и олимпийский рейтинг спортсменов.

Согласно требованиям IJF, по итогам соревнований победители и призеры получат очки мирового и олимпийского рейтинга. Победители получат 1000 рейтинговых очков, серебряные призеры – 700, бронзовые – 500. Эти баллы могут сыграть решающую роль в отборе на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ожидается участие победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и континентальных первенств. Зрителей ждут поединки на самом высоком уровне и борьба за каждое очко.

Напомним, согласно договоренности между Федерацией дзюдо Казахстана и IJF, Астана будет принимать этапы Grand Slam до 2026 года. А уже в 2027 году здесь же пройдет чемпионат мира по дзюдо – одно из главных событий в этом виде спорта.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Елдос Сметов примет участие в турнире Qazaqstan Barysy Grand Slam.

Читайте также: