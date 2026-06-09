Лучшие срочники Нацгвардии получили гранты на обучение
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В Астане военнослужащим Национальной гвардии МВД РК вручили образовательные гранты по программе "Срочник 2.0".
В этом году обладателями грантов стали более 660 солдат-срочников, что стало лучшим результатом среди всех силовых структур страны. На участие в программе претендовали почти 4 тысячи военнослужащих войск правопорядка.
Победители смогут бесплатно обучаться в казахстанских вузах, получать стипендию и места в общежитиях. Сегодня к программе присоединились уже более 70 высших учебных заведений.
"Каждый военнослужащий, получивший сегодня сертификат, добился этого результата собственным трудом и стремлением к знаниям. В будущем именно такие молодые люди станут квалифицированными специалистами, востребованными кадрами и надежной опорой нашего государства", – отметил главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков.
Ранее в Национальной гвардии МВД Казахстана в Актобе состоялась передача новых служебных автомобилей.
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