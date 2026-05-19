Лучших производителей страны выберут на выставке в Астане

В столичном центре EXPO пройдет крупнейшая выставка отечественных товаров Ulttyq Ónim.

Она объединит более 600 казахстанских компаний – в два раза больше, чем годом ранее.

Здесь представят продукцию из разных сфер: от продуктов питания и одежды до строительства, промышленности и крафтовых товаров. Впервые активно участвуют и компании из сферы услуг.

Посетителей ждут не только стенды, но и живые демонстрации производства, мастер-классы по искусственному интеллекту в бизнесе, B2B-встречи, модные показы и концертная программа. Также пройдет конкурс "Выбор народа" и розыгрыши призов.

Главная цель выставки – поддержка отечественного бизнеса и поиск новых партнеров. Вход свободный, нужна только регистрация.

Ранее в Астане проходила городская сельскохозяйственная ярмарка.