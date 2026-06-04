Глава государства вручил погоны первым "старшим лейтенантам" Казахстана
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил звание "старший лейтенант" лучшим выпускникам ряда военных и силовых учебных заведений Казахстана.
Звания получили выпускники Военного института Сухопутных войск имени С. Нурмагамбетова, Академии КНБ, Пограничной академии КНБ, Карагандинской академии МВД имени Б. Бейсенова, Академии Национальной гвардии, а также Академии гражданской защиты имени М. Габдуллина.
Выступая на церемонии, Президент подчеркнул, что честь и доблесть офицера определяются не званием и погонами, а преданной службой Родине.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в прошлом году выступил с инициативой присваивать лучшим выпускникам военных учебных заведений звание "старший лейтенант" вместо традиционного звания "лейтенант".
"Вы станете первыми выпускниками, которым будет присвоено звание "старший лейтенант". Безусловно, это огромное доверие и высокая ответственность", – сказал Глава государства.
Президент также процитировал первого министра обороны Казахстана, Героя Казахстана Сагадата Нурмагамбетова:
"Не так сложно получить звание, как достойно нести его".
По словам Главы государства, молодые офицеры должны стать примером для подрастающего поколения, хранить верность присяге и офицерской чести.
Президент страны выразил благодарность родителям выпускников за воспитание настоящих патриотов страны и поздравил молодых офицеров с присвоением первого воинского звания, пожелав им успехов в службе.
Ранее Глава государства принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен" в Астане.
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