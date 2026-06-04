Токаев выступил на церемонии поднятия Государственного флага

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен" в Астане.

Церемония началась с рапорта начальника роты почетного караула. После исполнения Государственного гимна был поднят Государственный флаг Республики Казахстан.

Выступая перед участниками мероприятия по случаю Дня государственных символов, Глава государства подчеркнул значение национальной символики для сохранения государственности, исторической памяти и национальной идентичности.

"Поздравляю вас с Днем государственных символов! Это праздник, имеющий особое значение для каждого гражданина нашей священной Родины. В этот день мы высоко поднимаем наше знамя. Тем самым мы демонстрируем всему миру, что являемся гордой суверенной страной. Наши священные символы являются ярким воплощением ценностей нашего народа. Каждый из них отражает нашу национальную самобытность. Герб является образом нашей государственности, Гимн - величественным голосом свободы, а небесно-голубой флаг воплощает нашу Независимость", - сказал Президент.

Токаев напомнил, что уважительное отношение к государственным символам закреплено в Конституции и напрямую связано с гражданской ответственностью.

"Конституция гласит, что каждый человек обязан уважать государственные символы. Поэтому их почитание, безусловно, является высшим мерилом патриотического духа. Территориальная целостность, суверенитет страны, права и свободы граждан закреплены в Основном законе как главные ценности нашего государства", - отметил он.

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Изменения в закон об использовании государственной символики

Во время выступления Президент сообщил о предстоящих изменениях в регулировании использования государственной символики.

"Укрепление авторитета национальных символов является делом государственной важности. В ближайшее время Правительство внесет поправки в постановление, регулирующее использование государственной символики. Почитание наших национальных символов является общим долгом и обязанностью каждого гражданина, поскольку это проявление уважения к своему государству", - заявил Глава государства.

Президент также затронул вопросы дальнейшего развития страны и предстоящих общественно-политических преобразований.

"В этом году мы отмечаем 35-летие Независимости. Эта историческая дата имеет большое значение для осмысления пройденного пути и определения дальнейших ориентиров развития. Нынешний год проходит под знаком масштабной трансформации страны. Казахстан вышел на путь устойчивого развития как государство, которое стремится к прогрессу во всех сферах общественной жизни", - сказал Токаев.

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Укрепление единства и согласия

Отдельно Глава государства остановился на вопросах общественного согласия и консолидации общества вокруг общенациональных ценностей.

"Нашей главной задачей остается укрепление единства народа. Это непременное условие и долгосрочный фактор успешного развития страны. На новом этапе реформ все здравые и прогрессивные общественно-политические силы должны консолидироваться вокруг общенациональных ценностей и целей. Только так мы сможем добиться успехов в построении Справедливого Казахстана и укреплении нашей государственности", - подчеркнул Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, суверенитет и независимость остаются главными ценностями государства, а развитие страны должно строиться на долгосрочных национальных интересах, уважении к закону и ответственности каждого гражданина за будущее Казахстана.