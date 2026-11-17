Четвёртое место в чемпионате Казахстана, путёвка в еврокубки и всего одно поражение на домашнем стадионе. Кокшетауский «Окжетпес» провёл сезон, который болельщики запомнят надолго. Команда, от которой мало кто ожидал борьбы за медали, до последнего конкурировала с фаворитами и впервые с 2009 года завоевала право выступить на европейской арене.

Причём добиться этого удалось без одного из самых дорогих составов в лиге. «Окжетпес» набрал столько же очков, сколько бронзовый призёр – «Астана», и одержал больше побед, но остался за пределами первой тройки.

Что помогло клубу бросить вызов более обеспеченным соперникам, почему руководство сделало ставку на местные кадры и как команда собирается выступать в Европе, в интервью BAQ.KZ рассказал директор «Окжетпеса» Ербол Каиров.

Борьба за тройку лидеров

Ербол Каиров отмечает, что результат команды мог быть и лучше. Долгое время команда была в тройке лидеров, а затем столкнулась с определенными проблемами, которые общими усилиями удалось решить.

«Многие полагали, что к середине или концу сезона мы опустимся на свое законное, как они считают, место. Аналогичная ситуация была в прошлом году, однако в этом сезоне были учтены ошибки предшественников. При этом мы не уступили в личных встречах бронзовому призеру –“Астане”, с которой сравнялись по очкам, и одержали больше побед. Стоимость состава соперника значительно превышает нашу», – говорит Ербол Каиров.

Фото из личного архива Ербола Каирова

Ставка на местные кадры

Ербол Каиров отмечает большую поддержку руководство региона и клуба.

«Была выражена полная поддержка со стороны Марата Ахметжанова и Ануара Кумпекеева, ведь впервые за долгое время ставку сделали на местные кадры. Я – воспитанник акмолинского футбола, следил за выступлениями “Окжетпеса”, поэтому знал о проблемах клуба. Команда постоянно покидала высший дивизион, а затем возвращалась туда. При этом у меня возникали вопросы об эффективности использования вкладываемых в клуб средств», – рассказал он.

Перед новым руководителем поставили задачи, связанные как со спортивными результатами, так и с развитием клуба.

«Что касается целей, которые поставили передо мной, то это в первую очередь развитие маркетингового направления, привлечение спонсоров, улучшение состояния детско–юношеского футбола и повышение результатов всех команд, входящих в структуру “Окжетпеса”».

Фото: ФК «Окжетпес»

Новая система премирования

Одним из изменений стал пересмотр системы поощрения футболистов и тренеров. По словам директора, при сравнительно невысоких зарплатах клуб усилил премирование за результаты.

«Мы изменили систему поощрения футболистов и тренеров. Средняя заработная плата в “Окжетпесе” – одна из самых низких в лиге, однако благодаря нашим инвесторам и учредителям клуб сумел значительно улучшить систему премирования за достигаемые результаты. Клуб сейчас – единое целое, и это важно, когда каждый работник трудится на благо общего результата, а болельщики находятся рядом с нами».

Ербол Каиров подчеркивает, что первые изменения в «Окжетпесе» стали результатом слаженной работы сотрудников клуба.

«Очень большую помощь после моего прихода в клуб оказал заместитель директора Данияр Аязов, знавший досконально все о финансовой и хозяйственной части клуба. Мы визуально улучшили стадион, провели ребрендинг, привлекли спонсоров, наладили взаимоотношения с фанатами, на постоянной основе стали проводить открытые тренировки, улучшили техническое обеспечение медиа и аналитического отделов клуба. В этом большая заслуга маркетингового отдела, работников административно–хозяйственной части и офиса клуба. Что касается развития молодежного футбола, то дублирующая команда впервые в истории завоевала медали во второй лиге. Команда Кайрата Бельгибаева – настоящие молодцы».

Одно домашнее поражение за чемпионат

Поддержка руководства региона и Ивана Сауэра помогла «Окжетпесу» преодолеть сложный отрезок сезона. После игр они заходили в раздевалку, общались с игроками и тренерами.

«Такая поддержка очень сильно помогла нам в трудной ситуации, когда команда действительно могла пойти вниз в турнирной таблице, но продолжила расти и достигать результатов. В будущем году хотелось бы успешно выступить в еврокубках, а для этого будут проводиться ремонтные работы на стадионе. Нам предстоит очень много трудиться, чтобы не только сохранить, но и улучшить результаты всего клуба».

Среди факторов успешного сезона Ербол Каиров назвал поддержку руководства региона и города, работу тренерского штаба и сплоченность коллектива.

«Все, что требовалось команде для успешного выступления, было сделано. В городе царил настоящий праздник в дни матчей, а наш родной стадион стал непреодолимым барьером для соперников. В домашних стенах мы проиграли только одну игру в рамках чемпионата. Отмечу грамотную работу тренерского штаба и спортивного директора Айдына Социалова, бойцовские качества игроков и сплочённость всего коллектива».

Фото: ФК «Окжетпес»

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