На фоне сообщений о распродаже международных активов из-за западных санкций, "Лукойл" сохраняет позиции в Казахстане и не планирует сокращать участие в нефтяных проектах. Как выяснил корреспондент BAQ.KZ, российская компания продолжает работу на ключевых месторождениях и остаётся партнёром национальной компании "КазМунайГаз".

По словам директора фонда Energy Monitor Нурлана Жумагулова, возможный выход "Лукойла" не скажется на объёмах нефтедобычи в Казахстане.

"На сегодняшний день доля "Лукойла" в нефтедобыче Казахстана составляет около 3,5%. Компания участвует в крупнейших проектах – Тенгизе (5%) и Карачаганаке (13,5%), а также владеет 12,5% акций Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)", - отметил Жумагулов.

По его словам, "Лукойл" активно развивает присутствие в Казахстане не только в сфере добычи, но и в переработке.

"В Алматы построен завод по производству моторных масел, а также работают три автозаправочные станции по франшизе "Лукойл". Это показывает, что компания не ограничивается только сырьевыми проектами, а инвестирует в перерабатывающую и розничную инфраструктуру", - пояснил Жумагулов.

Эксперт также напомнил, что в настоящее время "Лукойл" совместно с национальной компанией "КазМунайГаз" реализует морской проект "Каламкас-Хазар", в рамках которого планируется довести добычу до четырёх миллионов тонн нефти в год.

"Это стратегический проект. При необходимости можно передать 1% долевого участия "КазМунайГазу", чтобы избежать санкционных рисков. Это технический вопрос, не влияющий на структуру и развитие проекта", - Нурлан Жумагулов.

Он добавил, что до конца года по проекту должно быть принято инвестиционное решение на сумму более 6 млрд долларов.

"Лукойл" не заявлял о продаже своих активов в Казахстане. Уход "Лукойл" никак не скажется на снижении или увеличении текущей нефтедобычи. Касательно инвестиций - на проекте Каламкас-Хазар до конца года должно было принято решение об утверждения решения по инвестированию более 6 млрд долларов в проект. Роль Лукойла в нефтегазовом секторе Казахстана не значительная", – заявил Нурлан Жумагулов.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что компания инвестировала в нефтегазовую отрасль Казахстана свыше 12 млрд долларов, добыв 94 млн тонн нефти и 60 млрд кубометров газа. Кроме того, компания направила около 300 млн долларов на социальные проекты и благотворительность.

Также сообщалось, что "Лукойл" будет распродавать международные активы из-за западных санкций. Начато рассмотрение заявок потенциальных покупателей.