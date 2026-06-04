Магнитные бури в июне: когда ожидается самый сложный период

4 июня на Земле прогнозируется повышенная геомагнитная активность. По оценкам специалистов, магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии, а индекс геомагнитных возмущений Kp может достичь 4 баллов.

Такой уровень не считается сильной магнитной бурей, однако чувствительные к изменениям геомагнитного фона люди могут заметить ухудшение самочувствия. В зоне риска традиционно находятся люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами и те, кто остро реагирует на изменения погоды.

По данным специалистов в области солнечной астрономии, речь идет скорее о легком возбуждении магнитосферы, чем о полноценной магнитной буре. Тем не менее колебания могут сопровождаться повышенной утомляемостью, головными болями, нарушениями сна и снижением концентрации внимания у метеозависимых людей.

Согласно прогнозам американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), геомагнитная активность останется на уровне G1, который считается слабым.

Более сильные бури еще впереди

По прогнозам экспертов, текущие возмущения могут стать предвестником более активного периода. Основной пик геомагнитной активности ожидается 11–13 июня, когда индекс Kp может вырасти до 6 баллов.

В эти дни специалисты рекомендуют людям, чувствительным к изменениям магнитного поля Земли, внимательнее следить за состоянием здоровья, соблюдать режим сна и избегать чрезмерных физических нагрузок.

До начала периода сильных возмущений космическая погода, по предварительным оценкам, останется относительно спокойной. После середины июня также прогнозируется стабилизация геомагнитной обстановки.

Напомним, 3 июня на Солнце произошла сильная вспышка высшего класса X1.0. По данным специалистов Института прикладной геофизики, событие было зарегистрировано в рентгеновском диапазоне. Это самая мощная категория солнечных вспышек. Последний раз вспышки такого уровня наблюдались 24 апреля.