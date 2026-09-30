Махмуд Сабырхан уступил в полуфинале Азиады и стал бронзовым призером

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан стал бронзовым призером Азиатских игр, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония).

В полуфинале весовой категории до 55 кг Сабырхан встретился с представителем Филиппин Карло Пааламом – серебряным призером Олимпиады-2020 и чемпионом Азии-2022.

Поединок продлился все три раунда. Судьи раздельным решением отдали победу филиппинскому боксеру со счетом 3:2. Так, Паалам вышел в финал, а Сабырхан завершил турнир с бронзовой медалью

Махмуд Сабырхан – двукратный чемпион мира 2023 и 2025 годов, а также чемпион Азии-2024.

Мужская сборная Казахстана изначально была представлена на Азиаде в шести весовых категориях. До полуфинальной стадии дошли трое казахстанских боксеров.

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