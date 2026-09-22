Опубликован Указ Президента – 126 казахстанцев вошли в состав Қазақстан Халық Кеңесі

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав Қазақстан Халық Кеңесі. Соответствующий указ подписан 22 сентября 2026 года и вступает в силу со дня его подписания.

В состав Қазақстан Халық Кеңесі вошли 126 человек. Среди них депутаты маслихатов, представители общественных советов и этнокультурных объединений, общественные деятели, ученые, журналисты, спортсмены, представители образования, медицины, бизнеса, профсоюзов, молодежных и других организаций.

Кто вошел в Қазақстан Халық Кеңесі

В утвержденный Президентом состав вошли:

Раушан Аймурзаева – депутат маслихата Мангистауской области; Гаухар Акижанова – член Общественного совета Карагандинской области, Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения Карагандинской области; Жандос Актаев – председатель общественного фонда «Esti Bol Qory»; Алмас Алтай – член общественного объединения «Eco-social», журналист; Бекзат Алтынбеков – председатель Ақсақалдар кеңесі Карагандинской области, председатель Карагандинского областного филиала партии «Әділет»; Андрей Антоненко – ветеран дипломатической службы; Николай Арсютин – член Ассоциации русских, славянских и казачьих этнокультурных объединений, общественный деятель; Латипша Асанов – председатель Шымкентского городского филиала турецкого этнокультурного объединения «Ахыска»; Бакыт Атайбеков – председатель Совета Республиканской палаты породы Герефорд; Нурбек Абдибеков – член Общественного совета Костанайской области; Мурат Абенов – член попечительского совета фонда «Қазақстан халқына», общественный деятель; Еркін Әбіл – первый заместитель директора Института истории государства; Марат Азильханов – член Ассоциации кафедр «Шаңырақ», общественный деятель; Аманжол Әлтай – первый заместитель председателя международного объединения «Айтыс ақындары мен жыршы-термешілердің халықаралық одағы»; Айгуль Амиргалиева – депутат маслихата Атырауской области; Ислам Байрамуков – член этнокультурного объединения карачаевцев и балкарцев Жамбылской области, заслуженный мастер спорта, серебряный призер XXVII летних Олимпийских игр; Ермурат Бапи – общественный деятель; Жанар Бимұратқызы – и.о. директора центра дополнительного образования «Академия творчества и инновации для детей и юношества «Сыр жұлдыздары»; Уалихан Болатбек – член Общественного совета Тараза, заместитель председателя Жамбылского областного филиала партии «Әділет»; Исидор Борчашвили – профессор Высшей школы права Международного университета Астаны; Лугмар Буларов – председатель наблюдательного совета Казахстанского этнокультурного объединения дунган; Рафаил Гаджибалаев – председатель этнокультурного объединения азербайджанцев Костанайской области «Бирлик»; Гаджи Гаджиев – вице-президент Национального олимпийского комитета Казахстана; Белла Газдиева – представитель Ассоциации чеченцев и ингушей «Вайнах», профессор Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова; Андрей Гайдай – доцент Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова; Сатыбалды Даулеталин – председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан; Казыбек Дауталиев – председатель Общественного совета Алматинской области; Наталья Дементьева – член общественного фонда «Ана мектебі», общественный деятель; Увайс Джанаев – председатель чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах»; Сырым Ертаев – член Общественного совета Туркестанской области; Нуржан Жакупов – член Общественного совета Алматы, председатель Almaty Azamattyq Alliance; Жумабек Жаныкулов – председатель президиума Национальной конфедерации работодателей (предпринимателей) Республики Казахстан «PARYZ»; Еділ Жаңбыршин – член общественного фонда «Саламатты Ел», общественный деятель; Кырмызы Жанбыршина – депутат маслихата Костанайской области, член регионального координационного совета Альянса женских сил Казахстана; Фарида Джунусова – депутат маслихата Жамбылской области, председатель регионального совета Палаты предпринимателей Жамбылской области; Мейрамбек Жумашев – депутат маслихата Кызылординской области; Нурторе Жусип – руководитель Казахстанского Медиа Альянса, общественный деятель; Бекмурат Жусупов – председатель Общественного совета Мангистауской области; Табиғат Зейнұлқабден – председатель маслихата Астаны; Геннадий Зенченко – Қазақстанның Еңбек Ері, генеральный директор «Зенченко и Компания»; Абдез Иманкулов – член Общественного совета Шымкента; Айгерим Исбекова – директор Дворца школьников «Кәусар» в Караганде; Акбаржон Исмаилов – председатель Республиканского этнокультурного объединения таджиков; Абдулла Исматуллаев – председатель Ассоциации этнокультурных общественных объединений узбеков «Дустлик»; Алина Кан – представитель этнокультурного объединения казахстанских немцев, член объединения «Ер Азамат», основатель языкового клуба «Alash»; Станислав Канкуров – член Казахстанского союза юристов, руководитель Алматинского городского филиала партии «Әділет»; Рауан Кенжеханулы – президент Международного общества «Қазақ тілі»; Кайрат Кереев – депутат маслихата области Жетісу; Вера Ким – председатель Национальной волонтерской сети; Алтынай Кобеева – руководитель общественного фонда «Информационно-ресурсный центр» Алматы; Ерқанат Көпжасарұлы – журналист, член общественного фонда «Информационно-ресурсный центр»; Александр Куприенко – депутат маслихата Карагандинской области; Толеген Кунадилов – член Общественного совета Астаны, председатель профсоюзного центра столицы; Диляра Кайдарова – первый проректор Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова; Ляззат Калтаева – председатель Ассоциации женщин с инвалидностью «Шырак», член Комитета ООН по правам инвалидов; Мерей Қарт – депутат маслихата области Абай, директор областной универсальной библиотеки имени Абая; Адильхан Копабаев – член IT-сообщества Digital Nomads, руководитель отдела по связям с государственными органами и политики для Центральной Азии и Армении Apple Inc.; Шолпан Куспаева – член Общественного совета Западно-Казахстанской области; Назарбек Косшиев – член Общественного совета Атырауской области, главный редактор газеты «Атырау»; Сагынгазы Курманалин – председатель Общественного совета Актюбинской области; Асель Кусметова – член Общественного совета Восточно-Казахстанской области, директор Уланского районного филиала Палаты предпринимателей ВКО; Асет Кыдырманов – председатель Общественного совета области Жетісу; Сауле Кисикова – советник директора Медицинского центра Управления делами Президента, доктор медицинских наук; Андрей Лаврентьев – член правления Союза машиностроителей Казахстана; Дмитрий Лактюшин – заместитель председателя Ассоциации русских, славянских и казачьих этнокультурных объединений; Вячеслав Локшин – член Ассоциации «Мицва», академик Национальной академии наук; Андрей Лукин – общественный деятель; Турсынбек Макишев – член Общественного совета Сатпаева, Қазақстанның Еңбек Ері; Алёна Малькова-Солопова – преподаватель Строительно-технологического колледжа Акмолинской области; Мурат Маткенов – депутат маслихата области Ұлытау, директор Карсакпайского металлургического завода; Сауле Маликова – член Общественного совета Северо-Казахстанской области, директор Северо-Казахстанского государственного архива; Юрий Мельниченко – вице-президент Казахстанской федерации борьбы, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион; Наринэ Микаелян – председатель Ассоциации армянских этнокультурных объединений «Наири»; Багдат Мусин – президент Федерации спортивного программирования, председатель правления «Казахтелекома»; Манат Мусин – депутат маслихата Акмолинской области; Мурат Мукаев – председатель маслихата Западно-Казахстанской области; Роза Муканова – член Союза писателей Казахстана, писатель и драматург; Евгений Мухамеджанов – член Общественного совета Алматы, основатель проекта ECO Network; Арман Мұсабеков – депутат маслихата Павлодарской области, директор Павлодарской областной больницы имени Г. Султанова; Найла Мухтарова – член Ассоциации социологов Казахстана, директор НИЦ «Молодежь»; Жанузак Мусапиров – вице-президент Академии художеств Республики Казахстан; Шахмурат Муталип – президент Казахстанской федерации бокса; Мади Мырзағараев – председатель Республиканской коллегии адвокатов; Камалжан Надыров – представитель Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана, руководитель Центрально-Азиатской ассоциации биотехнологий; Ерлан Нысанбаев – государственный деятель; Абдулкарим Огузхан – председатель Туркменского этнокультурного объединения Алматы; Бауыржан Омаров – член Союза писателей Казахстана, академик Национальной академии наук, советник Президента; Нурсултан Орынбасаров – депутат маслихата Алматинской области, директор спортивного клуба «Sagadat Batyr»; Думан Орынбеков – член Общественного совета области Абай, председатель правления – ректор Университета имени Шакарима; Кирилл Осин – директор учреждения «ЭкоМангистау»; Дмитрий Останькович – председатель Ассоциации белорусских этнокультурных объединений «Родны кут»; Ардак Оторбаев – член Общественного совета Астаны, председатель центра «Jasa-Life»; Меиржан Отыншиев – председатель маслихата Алматы; Дмитрий Павленко – директор Костанайского высшего колледжа автомобильного транспорта; Борис Поломарчук – член Общественного совета Павлодарской области, преподаватель Торайгыров университета; Вера Правдина – председатель Восточно-Казахстанского русского культурного центра; Ботагоз Ракишева – директор Исследовательского института «Общественное мнение», доцент Национальной школы государственной политики; Багдат Рахметулина – член Общественного совета Акмолинской области, ассоциированный профессор Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова; Денис Рыпаков – председатель маслихата Восточно-Казахстанской области; Нұртай Сабильянов – общественный деятель; Айгуль Садвокасова – директор Института философии, политологии и религиоведения; Алмас Салимов – депутат маслихата Туркестанской области; Айгерим Серикжанова – руководитель лаборатории креативных технологий и искусственного интеллекта Фонда развития креативных индустрий; Ирина Соловьёва – директор Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского в Семее; Ольга Спирина – автор проекта «Қазақша Speaking Club», телеведущая; Лилия Стадникова – учитель школы-лицея №8 для одаренных детей Павлодарской области, Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы; Дурвудхан Сураган – академик Национальной академии наук Республики Казахстан; Гулкасима Суентаева – председатель маслихата Актюбинской области; Олжас Сүлеймен – руководитель республиканского молодежного объединения Qazaqstan Team; Василий Тахтай – координатор молодежного объединения «Дала қырандары»; Манас Ташыбеков – заместитель председателя Казахстанского этнокультурного объединения кыргызов; Виталий Тварионас – председатель этнокультурного объединения Lituanica; Юрий Тимощенко – председатель этнокультурного объединения «Рада украинцев»; Роман Тореханов – почетный президент Казахстанской федерации бокса; Ақнұр Тұрдалиева – председатель Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан»; Руфина Усанова – член этнокультурного объединения татарской культуры «Туган тел», заместитель директора РГУ «Қоғамдық келісім»; Нургуль Ульжекова – генеральный секретарь Казахстанской федерации бочча; Виталий Хмелевский – председатель Казахстанского союза поляков; Александра Цхай – заместитель председателя Ассоциации казахстанских корейцев; Имамзада Шагиртаев – член Общественного совета Кызылординской области, Қазақстанның Еңбек Ері, директор ТОО «Тан ЛТД»; Нәзипа Шанаи – председатель республиканского Совета матерей; Геннадий Шиповских – член республиканского общественного объединения «Жастар үні»; Ляззат Чинкисбаева – председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына»; Жулдызай Искакова – председатель правления Казахстанского института общественного развития; Ирина Эктова – депутат маслихата Северо-Казахстанской области; Алия Юсупова – депутат маслихата Шымкента, президент Национальной федерации гимнастики Казахстана.

Таким образом, в Қазақстан Халық Кеңесі представлены общественные советы и маслихаты разных регионов, общественные и этнокультурные организации, профсоюзы, научное и образовательное сообщества, сферы культуры, спорта, здравоохранения, бизнеса и IT.

Указ №1474 вводится в действие со дня подписания – 22 сентября 2026 года.

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