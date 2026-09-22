Опубликован Указ Президента – 126 казахстанцев вошли в состав Қазақстан Халық Кеңесі
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав Қазақстан Халық Кеңесі. Соответствующий указ подписан 22 сентября 2026 года и вступает в силу со дня его подписания.
В состав Қазақстан Халық Кеңесі вошли 126 человек. Среди них депутаты маслихатов, представители общественных советов и этнокультурных объединений, общественные деятели, ученые, журналисты, спортсмены, представители образования, медицины, бизнеса, профсоюзов, молодежных и других организаций.
Кто вошел в Қазақстан Халық Кеңесі
В утвержденный Президентом состав вошли:
- Раушан Аймурзаева – депутат маслихата Мангистауской области;
- Гаухар Акижанова – член Общественного совета Карагандинской области, Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения Карагандинской области;
- Жандос Актаев – председатель общественного фонда «Esti Bol Qory»;
- Алмас Алтай – член общественного объединения «Eco-social», журналист;
- Бекзат Алтынбеков – председатель Ақсақалдар кеңесі Карагандинской области, председатель Карагандинского областного филиала партии «Әділет»;
- Андрей Антоненко – ветеран дипломатической службы;
- Николай Арсютин – член Ассоциации русских, славянских и казачьих этнокультурных объединений, общественный деятель;
- Латипша Асанов – председатель Шымкентского городского филиала турецкого этнокультурного объединения «Ахыска»;
- Бакыт Атайбеков – председатель Совета Республиканской палаты породы Герефорд;
- Нурбек Абдибеков – член Общественного совета Костанайской области;
- Мурат Абенов – член попечительского совета фонда «Қазақстан халқына», общественный деятель;
- Еркін Әбіл – первый заместитель директора Института истории государства;
- Марат Азильханов – член Ассоциации кафедр «Шаңырақ», общественный деятель;
- Аманжол Әлтай – первый заместитель председателя международного объединения «Айтыс ақындары мен жыршы-термешілердің халықаралық одағы»;
- Айгуль Амиргалиева – депутат маслихата Атырауской области;
- Ислам Байрамуков – член этнокультурного объединения карачаевцев и балкарцев Жамбылской области, заслуженный мастер спорта, серебряный призер XXVII летних Олимпийских игр;
- Ермурат Бапи – общественный деятель;
- Жанар Бимұратқызы – и.о. директора центра дополнительного образования «Академия творчества и инновации для детей и юношества «Сыр жұлдыздары»;
- Уалихан Болатбек – член Общественного совета Тараза, заместитель председателя Жамбылского областного филиала партии «Әділет»;
- Исидор Борчашвили – профессор Высшей школы права Международного университета Астаны;
- Лугмар Буларов – председатель наблюдательного совета Казахстанского этнокультурного объединения дунган;
- Рафаил Гаджибалаев – председатель этнокультурного объединения азербайджанцев Костанайской области «Бирлик»;
- Гаджи Гаджиев – вице-президент Национального олимпийского комитета Казахстана;
- Белла Газдиева – представитель Ассоциации чеченцев и ингушей «Вайнах», профессор Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова;
- Андрей Гайдай – доцент Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова;
- Сатыбалды Даулеталин – председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан;
- Казыбек Дауталиев – председатель Общественного совета Алматинской области;
- Наталья Дементьева – член общественного фонда «Ана мектебі», общественный деятель;
- Увайс Джанаев – председатель чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах»;
- Сырым Ертаев – член Общественного совета Туркестанской области;
- Нуржан Жакупов – член Общественного совета Алматы, председатель Almaty Azamattyq Alliance;
- Жумабек Жаныкулов – председатель президиума Национальной конфедерации работодателей (предпринимателей) Республики Казахстан «PARYZ»;
- Еділ Жаңбыршин – член общественного фонда «Саламатты Ел», общественный деятель;
- Кырмызы Жанбыршина – депутат маслихата Костанайской области, член регионального координационного совета Альянса женских сил Казахстана;
- Фарида Джунусова – депутат маслихата Жамбылской области, председатель регионального совета Палаты предпринимателей Жамбылской области;
- Мейрамбек Жумашев – депутат маслихата Кызылординской области;
- Нурторе Жусип – руководитель Казахстанского Медиа Альянса, общественный деятель;
- Бекмурат Жусупов – председатель Общественного совета Мангистауской области;
- Табиғат Зейнұлқабден – председатель маслихата Астаны;
- Геннадий Зенченко – Қазақстанның Еңбек Ері, генеральный директор «Зенченко и Компания»;
- Абдез Иманкулов – член Общественного совета Шымкента;
- Айгерим Исбекова – директор Дворца школьников «Кәусар» в Караганде;
- Акбаржон Исмаилов – председатель Республиканского этнокультурного объединения таджиков;
- Абдулла Исматуллаев – председатель Ассоциации этнокультурных общественных объединений узбеков «Дустлик»;
- Алина Кан – представитель этнокультурного объединения казахстанских немцев, член объединения «Ер Азамат», основатель языкового клуба «Alash»;
- Станислав Канкуров – член Казахстанского союза юристов, руководитель Алматинского городского филиала партии «Әділет»;
- Рауан Кенжеханулы – президент Международного общества «Қазақ тілі»;
- Кайрат Кереев – депутат маслихата области Жетісу;
- Вера Ким – председатель Национальной волонтерской сети;
- Алтынай Кобеева – руководитель общественного фонда «Информационно-ресурсный центр» Алматы;
- Ерқанат Көпжасарұлы – журналист, член общественного фонда «Информационно-ресурсный центр»;
- Александр Куприенко – депутат маслихата Карагандинской области;
- Толеген Кунадилов – член Общественного совета Астаны, председатель профсоюзного центра столицы;
- Диляра Кайдарова – первый проректор Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова;
- Ляззат Калтаева – председатель Ассоциации женщин с инвалидностью «Шырак», член Комитета ООН по правам инвалидов;
- Мерей Қарт – депутат маслихата области Абай, директор областной универсальной библиотеки имени Абая;
- Адильхан Копабаев – член IT-сообщества Digital Nomads, руководитель отдела по связям с государственными органами и политики для Центральной Азии и Армении Apple Inc.;
- Шолпан Куспаева – член Общественного совета Западно-Казахстанской области;
- Назарбек Косшиев – член Общественного совета Атырауской области, главный редактор газеты «Атырау»;
- Сагынгазы Курманалин – председатель Общественного совета Актюбинской области;
- Асель Кусметова – член Общественного совета Восточно-Казахстанской области, директор Уланского районного филиала Палаты предпринимателей ВКО;
- Асет Кыдырманов – председатель Общественного совета области Жетісу;
- Сауле Кисикова – советник директора Медицинского центра Управления делами Президента, доктор медицинских наук;
- Андрей Лаврентьев – член правления Союза машиностроителей Казахстана;
- Дмитрий Лактюшин – заместитель председателя Ассоциации русских, славянских и казачьих этнокультурных объединений;
- Вячеслав Локшин – член Ассоциации «Мицва», академик Национальной академии наук;
- Андрей Лукин – общественный деятель;
- Турсынбек Макишев – член Общественного совета Сатпаева, Қазақстанның Еңбек Ері;
- Алёна Малькова-Солопова – преподаватель Строительно-технологического колледжа Акмолинской области;
- Мурат Маткенов – депутат маслихата области Ұлытау, директор Карсакпайского металлургического завода;
- Сауле Маликова – член Общественного совета Северо-Казахстанской области, директор Северо-Казахстанского государственного архива;
- Юрий Мельниченко – вице-президент Казахстанской федерации борьбы, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион;
- Наринэ Микаелян – председатель Ассоциации армянских этнокультурных объединений «Наири»;
- Багдат Мусин – президент Федерации спортивного программирования, председатель правления «Казахтелекома»;
- Манат Мусин – депутат маслихата Акмолинской области;
- Мурат Мукаев – председатель маслихата Западно-Казахстанской области;
- Роза Муканова – член Союза писателей Казахстана, писатель и драматург;
- Евгений Мухамеджанов – член Общественного совета Алматы, основатель проекта ECO Network;
- Арман Мұсабеков – депутат маслихата Павлодарской области, директор Павлодарской областной больницы имени Г. Султанова;
- Найла Мухтарова – член Ассоциации социологов Казахстана, директор НИЦ «Молодежь»;
- Жанузак Мусапиров – вице-президент Академии художеств Республики Казахстан;
- Шахмурат Муталип – президент Казахстанской федерации бокса;
- Мади Мырзағараев – председатель Республиканской коллегии адвокатов;
- Камалжан Надыров – представитель Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана, руководитель Центрально-Азиатской ассоциации биотехнологий;
- Ерлан Нысанбаев – государственный деятель;
- Абдулкарим Огузхан – председатель Туркменского этнокультурного объединения Алматы;
- Бауыржан Омаров – член Союза писателей Казахстана, академик Национальной академии наук, советник Президента;
- Нурсултан Орынбасаров – депутат маслихата Алматинской области, директор спортивного клуба «Sagadat Batyr»;
- Думан Орынбеков – член Общественного совета области Абай, председатель правления – ректор Университета имени Шакарима;
- Кирилл Осин – директор учреждения «ЭкоМангистау»;
- Дмитрий Останькович – председатель Ассоциации белорусских этнокультурных объединений «Родны кут»;
- Ардак Оторбаев – член Общественного совета Астаны, председатель центра «Jasa-Life»;
- Меиржан Отыншиев – председатель маслихата Алматы;
- Дмитрий Павленко – директор Костанайского высшего колледжа автомобильного транспорта;
- Борис Поломарчук – член Общественного совета Павлодарской области, преподаватель Торайгыров университета;
- Вера Правдина – председатель Восточно-Казахстанского русского культурного центра;
- Ботагоз Ракишева – директор Исследовательского института «Общественное мнение», доцент Национальной школы государственной политики;
- Багдат Рахметулина – член Общественного совета Акмолинской области, ассоциированный профессор Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова;
- Денис Рыпаков – председатель маслихата Восточно-Казахстанской области;
- Нұртай Сабильянов – общественный деятель;
- Айгуль Садвокасова – директор Института философии, политологии и религиоведения;
- Алмас Салимов – депутат маслихата Туркестанской области;
- Айгерим Серикжанова – руководитель лаборатории креативных технологий и искусственного интеллекта Фонда развития креативных индустрий;
- Ирина Соловьёва – директор Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского в Семее;
- Ольга Спирина – автор проекта «Қазақша Speaking Club», телеведущая;
- Лилия Стадникова – учитель школы-лицея №8 для одаренных детей Павлодарской области, Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы;
- Дурвудхан Сураган – академик Национальной академии наук Республики Казахстан;
- Гулкасима Суентаева – председатель маслихата Актюбинской области;
- Олжас Сүлеймен – руководитель республиканского молодежного объединения Qazaqstan Team;
- Василий Тахтай – координатор молодежного объединения «Дала қырандары»;
- Манас Ташыбеков – заместитель председателя Казахстанского этнокультурного объединения кыргызов;
- Виталий Тварионас – председатель этнокультурного объединения Lituanica;
- Юрий Тимощенко – председатель этнокультурного объединения «Рада украинцев»;
- Роман Тореханов – почетный президент Казахстанской федерации бокса;
- Ақнұр Тұрдалиева – председатель Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан»;
- Руфина Усанова – член этнокультурного объединения татарской культуры «Туган тел», заместитель директора РГУ «Қоғамдық келісім»;
- Нургуль Ульжекова – генеральный секретарь Казахстанской федерации бочча;
- Виталий Хмелевский – председатель Казахстанского союза поляков;
- Александра Цхай – заместитель председателя Ассоциации казахстанских корейцев;
- Имамзада Шагиртаев – член Общественного совета Кызылординской области, Қазақстанның Еңбек Ері, директор ТОО «Тан ЛТД»;
- Нәзипа Шанаи – председатель республиканского Совета матерей;
- Геннадий Шиповских – член республиканского общественного объединения «Жастар үні»;
- Ляззат Чинкисбаева – председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына»;
- Жулдызай Искакова – председатель правления Казахстанского института общественного развития;
- Ирина Эктова – депутат маслихата Северо-Казахстанской области;
- Алия Юсупова – депутат маслихата Шымкента, президент Национальной федерации гимнастики Казахстана.
Таким образом, в Қазақстан Халық Кеңесі представлены общественные советы и маслихаты разных регионов, общественные и этнокультурные организации, профсоюзы, научное и образовательное сообщества, сферы культуры, спорта, здравоохранения, бизнеса и IT.
Указ №1474 вводится в действие со дня подписания – 22 сентября 2026 года.
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