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Опубликован Указ Президента – 126 казахстанцев вошли в состав Қазақстан Халық Кеңесі

22 Сентября 2026, 12:22
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Акорда 22 Сентября 2026, 12:22
22 Сентября 2026, 12:22
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав Қазақстан Халық Кеңесі. Соответствующий указ подписан 22 сентября 2026 года и вступает в силу со дня его подписания.

В состав Қазақстан Халық Кеңесі вошли 126 человек. Среди них депутаты маслихатов, представители общественных советов и этнокультурных объединений, общественные деятели, ученые, журналисты, спортсмены, представители образования, медицины, бизнеса, профсоюзов, молодежных и других организаций.

Кто вошел в Қазақстан Халық Кеңесі

В утвержденный Президентом состав вошли:

  1. Раушан Аймурзаева – депутат маслихата Мангистауской области;
  2. Гаухар Акижанова – член Общественного совета Карагандинской области, Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения Карагандинской области;
  3. Жандос Актаев – председатель общественного фонда «Esti Bol Qory»;
  4. Алмас Алтай – член общественного объединения «Eco-social», журналист;
  5. Бекзат Алтынбеков – председатель Ақсақалдар кеңесі Карагандинской области, председатель Карагандинского областного филиала партии «Әділет»;
  6. Андрей Антоненко – ветеран дипломатической службы;
  7. Николай Арсютин – член Ассоциации русских, славянских и казачьих этнокультурных объединений, общественный деятель;
  8. Латипша Асанов – председатель Шымкентского городского филиала турецкого этнокультурного объединения «Ахыска»;
  9. Бакыт Атайбеков – председатель Совета Республиканской палаты породы Герефорд;
  10. Нурбек Абдибеков – член Общественного совета Костанайской области;
  11. Мурат Абенов – член попечительского совета фонда «Қазақстан халқына», общественный деятель;
  12. Еркін Әбіл – первый заместитель директора Института истории государства;
  13. Марат Азильханов – член Ассоциации кафедр «Шаңырақ», общественный деятель;
  14. Аманжол Әлтай – первый заместитель председателя международного объединения «Айтыс ақындары мен жыршы-термешілердің халықаралық одағы»;
  15. Айгуль Амиргалиева – депутат маслихата Атырауской области;
  16. Ислам Байрамуков – член этнокультурного объединения карачаевцев и балкарцев Жамбылской области, заслуженный мастер спорта, серебряный призер XXVII летних Олимпийских игр;
  17. Ермурат Бапи – общественный деятель;
  18. Жанар Бимұратқызы – и.о. директора центра дополнительного образования «Академия творчества и инновации для детей и юношества «Сыр жұлдыздары»;
  19. Уалихан Болатбек – член Общественного совета Тараза, заместитель председателя Жамбылского областного филиала партии «Әділет»;
  20. Исидор Борчашвили – профессор Высшей школы права Международного университета Астаны;
  21. Лугмар Буларов – председатель наблюдательного совета Казахстанского этнокультурного объединения дунган;
  22. Рафаил Гаджибалаев – председатель этнокультурного объединения азербайджанцев Костанайской области «Бирлик»;
  23. Гаджи Гаджиев – вице-президент Национального олимпийского комитета Казахстана;
  24. Белла Газдиева – представитель Ассоциации чеченцев и ингушей «Вайнах», профессор Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова;
  25. Андрей Гайдай – доцент Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова;
  26. Сатыбалды Даулеталин – председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан;
  27. Казыбек Дауталиев – председатель Общественного совета Алматинской области;
  28. Наталья Дементьева – член общественного фонда «Ана мектебі», общественный деятель;
  29. Увайс Джанаев – председатель чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах»;
  30. Сырым Ертаев – член Общественного совета Туркестанской области;
  31. Нуржан Жакупов – член Общественного совета Алматы, председатель Almaty Azamattyq Alliance;
  32. Жумабек Жаныкулов – председатель президиума Национальной конфедерации работодателей (предпринимателей) Республики Казахстан «PARYZ»;
  33. Еділ Жаңбыршин – член общественного фонда «Саламатты Ел», общественный деятель;
  34. Кырмызы Жанбыршина – депутат маслихата Костанайской области, член регионального координационного совета Альянса женских сил Казахстана;
  35. Фарида Джунусова – депутат маслихата Жамбылской области, председатель регионального совета Палаты предпринимателей Жамбылской области;
  36. Мейрамбек Жумашев – депутат маслихата Кызылординской области;
  37. Нурторе Жусип – руководитель Казахстанского Медиа Альянса, общественный деятель;
  38. Бекмурат Жусупов – председатель Общественного совета Мангистауской области;
  39. Табиғат Зейнұлқабден – председатель маслихата Астаны;
  40. Геннадий Зенченко – Қазақстанның Еңбек Ері, генеральный директор «Зенченко и Компания»;
  41. Абдез Иманкулов – член Общественного совета Шымкента;
  42. Айгерим Исбекова – директор Дворца школьников «Кәусар» в Караганде;
  43. Акбаржон Исмаилов – председатель Республиканского этнокультурного объединения таджиков;
  44. Абдулла Исматуллаев – председатель Ассоциации этнокультурных общественных объединений узбеков «Дустлик»;
  45. Алина Кан – представитель этнокультурного объединения казахстанских немцев, член объединения «Ер Азамат», основатель языкового клуба «Alash»;
  46. Станислав Канкуров – член Казахстанского союза юристов, руководитель Алматинского городского филиала партии «Әділет»;
  47. Рауан Кенжеханулы – президент Международного общества «Қазақ тілі»;
  48. Кайрат Кереев – депутат маслихата области Жетісу;
  49. Вера Ким – председатель Национальной волонтерской сети;
  50. Алтынай Кобеева – руководитель общественного фонда «Информационно-ресурсный центр» Алматы;
  51. Ерқанат Көпжасарұлы – журналист, член общественного фонда «Информационно-ресурсный центр»;
  52. Александр Куприенко – депутат маслихата Карагандинской области;
  53. Толеген Кунадилов – член Общественного совета Астаны, председатель профсоюзного центра столицы;
  54. Диляра Кайдарова – первый проректор Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова;
  55. Ляззат Калтаева – председатель Ассоциации женщин с инвалидностью «Шырак», член Комитета ООН по правам инвалидов;
  56. Мерей Қарт – депутат маслихата области Абай, директор областной универсальной библиотеки имени Абая;
  57. Адильхан Копабаев – член IT-сообщества Digital Nomads, руководитель отдела по связям с государственными органами и политики для Центральной Азии и Армении Apple Inc.;
  58. Шолпан Куспаева – член Общественного совета Западно-Казахстанской области;
  59. Назарбек Косшиев – член Общественного совета Атырауской области, главный редактор газеты «Атырау»;
  60. Сагынгазы Курманалин – председатель Общественного совета Актюбинской области;
  61. Асель Кусметова – член Общественного совета Восточно-Казахстанской области, директор Уланского районного филиала Палаты предпринимателей ВКО;
  62. Асет Кыдырманов – председатель Общественного совета области Жетісу;
  63. Сауле Кисикова – советник директора Медицинского центра Управления делами Президента, доктор медицинских наук;
  64. Андрей Лаврентьев – член правления Союза машиностроителей Казахстана;
  65. Дмитрий Лактюшин – заместитель председателя Ассоциации русских, славянских и казачьих этнокультурных объединений;
  66. Вячеслав Локшин – член Ассоциации «Мицва», академик Национальной академии наук;
  67. Андрей Лукин – общественный деятель;
  68. Турсынбек Макишев – член Общественного совета Сатпаева, Қазақстанның Еңбек Ері;
  69. Алёна Малькова-Солопова – преподаватель Строительно-технологического колледжа Акмолинской области;
  70. Мурат Маткенов – депутат маслихата области Ұлытау, директор Карсакпайского металлургического завода;
  71. Сауле Маликова – член Общественного совета Северо-Казахстанской области, директор Северо-Казахстанского государственного архива;
  72. Юрий Мельниченко – вице-президент Казахстанской федерации борьбы, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион;
  73. Наринэ Микаелян – председатель Ассоциации армянских этнокультурных объединений «Наири»;
  74. Багдат Мусин – президент Федерации спортивного программирования, председатель правления «Казахтелекома»;
  75. Манат Мусин – депутат маслихата Акмолинской области;
  76. Мурат Мукаев – председатель маслихата Западно-Казахстанской области;
  77. Роза Муканова – член Союза писателей Казахстана, писатель и драматург;
  78. Евгений Мухамеджанов – член Общественного совета Алматы, основатель проекта ECO Network;
  79. Арман Мұсабеков – депутат маслихата Павлодарской области, директор Павлодарской областной больницы имени Г. Султанова;
  80. Найла Мухтарова – член Ассоциации социологов Казахстана, директор НИЦ «Молодежь»;
  81. Жанузак Мусапиров – вице-президент Академии художеств Республики Казахстан;
  82. Шахмурат Муталип – президент Казахстанской федерации бокса;
  83. Мади Мырзағараев – председатель Республиканской коллегии адвокатов;
  84. Камалжан Надыров – представитель Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана, руководитель Центрально-Азиатской ассоциации биотехнологий;
  85. Ерлан Нысанбаев – государственный деятель;
  86. Абдулкарим Огузхан – председатель Туркменского этнокультурного объединения Алматы;
  87. Бауыржан Омаров – член Союза писателей Казахстана, академик Национальной академии наук, советник Президента;
  88. Нурсултан Орынбасаров – депутат маслихата Алматинской области, директор спортивного клуба «Sagadat Batyr»;
  89. Думан Орынбеков – член Общественного совета области Абай, председатель правления – ректор Университета имени Шакарима;
  90. Кирилл Осин – директор учреждения «ЭкоМангистау»;
  91. Дмитрий Останькович – председатель Ассоциации белорусских этнокультурных объединений «Родны кут»;
  92. Ардак Оторбаев – член Общественного совета Астаны, председатель центра «Jasa-Life»;
  93. Меиржан Отыншиев – председатель маслихата Алматы;
  94. Дмитрий Павленко – директор Костанайского высшего колледжа автомобильного транспорта;
  95. Борис Поломарчук – член Общественного совета Павлодарской области, преподаватель Торайгыров университета;
  96. Вера Правдина – председатель Восточно-Казахстанского русского культурного центра;
  97. Ботагоз Ракишева – директор Исследовательского института «Общественное мнение», доцент Национальной школы государственной политики;
  98. Багдат Рахметулина – член Общественного совета Акмолинской области, ассоциированный профессор Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова;
  99. Денис Рыпаков – председатель маслихата Восточно-Казахстанской области;
  100. Нұртай Сабильянов – общественный деятель;
  101. Айгуль Садвокасова – директор Института философии, политологии и религиоведения;
  102. Алмас Салимов – депутат маслихата Туркестанской области;
  103. Айгерим Серикжанова – руководитель лаборатории креативных технологий и искусственного интеллекта Фонда развития креативных индустрий;
  104. Ирина Соловьёва – директор Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского в Семее;
  105. Ольга Спирина – автор проекта «Қазақша Speaking Club», телеведущая;
  106. Лилия Стадникова – учитель школы-лицея №8 для одаренных детей Павлодарской области, Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы;
  107. Дурвудхан Сураган – академик Национальной академии наук Республики Казахстан;
  108. Гулкасима Суентаева – председатель маслихата Актюбинской области;
  109. Олжас Сүлеймен – руководитель республиканского молодежного объединения Qazaqstan Team;
  110. Василий Тахтай – координатор молодежного объединения «Дала қырандары»;
  111. Манас Ташыбеков – заместитель председателя Казахстанского этнокультурного объединения кыргызов;
  112. Виталий Тварионас – председатель этнокультурного объединения Lituanica;
  113. Юрий Тимощенко – председатель этнокультурного объединения «Рада украинцев»;
  114. Роман Тореханов – почетный президент Казахстанской федерации бокса;
  115. Ақнұр Тұрдалиева – председатель Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан»;
  116. Руфина Усанова – член этнокультурного объединения татарской культуры «Туган тел», заместитель директора РГУ «Қоғамдық келісім»;
  117. Нургуль Ульжекова – генеральный секретарь Казахстанской федерации бочча;
  118. Виталий Хмелевский – председатель Казахстанского союза поляков;
  119. Александра Цхай – заместитель председателя Ассоциации казахстанских корейцев;
  120. Имамзада Шагиртаев – член Общественного совета Кызылординской области, Қазақстанның Еңбек Ері, директор ТОО «Тан ЛТД»;
  121. Нәзипа Шанаи – председатель республиканского Совета матерей;
  122. Геннадий Шиповских – член республиканского общественного объединения «Жастар үні»;
  123. Ляззат Чинкисбаева – председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына»;
  124. Жулдызай Искакова – председатель правления Казахстанского института общественного развития;
  125. Ирина Эктова – депутат маслихата Северо-Казахстанской области;
  126. Алия Юсупова – депутат маслихата Шымкента, президент Национальной федерации гимнастики Казахстана.

Таким образом, в Қазақстан Халық Кеңесі представлены общественные советы и маслихаты разных регионов, общественные и этнокультурные организации, профсоюзы, научное и образовательное сообщества, сферы культуры, спорта, здравоохранения, бизнеса и IT.

Указ №1474 вводится в действие со дня подписания – 22 сентября 2026 года.

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