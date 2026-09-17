На создание Қазақстан Халық Кеңесі заложили 1,7 млрд тенге

На создание Қазақстан Халық Кеңесі в бюджете предусмотрели 1,7 млрд тенге. Об этом на Курултае сообщил вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы, передает BAQ.KZ.

По его словам, на безопасность, государственное управление и резервы в 2027 году предусмотрено 4,9 трлн тенге. Из этой суммы 3,3 трлн тенге направят на силовой блок, еще 787 млрд тенге на государственное управление.

На реализацию инициатив Президента в бюджете заложен отдельный резерв в размере 470 млрд тенге. Из этих средств 1,7 млрд тенге планируется направить на создание Қазақстан Халық Кеңесі.

«При формировании проекта бюджета первоначальные предложения государственных органов были пересмотрены. На 2027 год госорганы запросили в общей сложности 36,9 трлн тенге. После проработки были поддержаны расходы на 30,2 трлн тенге. То есть предложения примерно на 6,7 трлн тенге в бюджет не вошли», - сказал Бейсембекулы.

Из этой суммы 5,1 трлн тенге Минфин отнес к необоснованным расходам.

«По ним отсутствуют необходимые нормативные правовые акты, методики, тарифы и подтверждающие документы. Не обосновано их влияние на достижение целевых индикаторов и необходимость финансирования из республиканского бюджета. Оставшиеся 1,3 трлн тенге являются расходами, необходимыми для достижения целей планов развития. Но с учетом имеющихся возможностей бюджета профинансировать их в плановом периоде невозможно», - сказал вице-министр.

Ранее первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин представил прогноз социально-экономического развития на 2027-2029 годы. По базовому сценарию среднегодовой реальный рост валового внутреннего продукта ожидается выше 5%.

Номинальный объем валового внутреннего продукта, согласно прогнозу, может вырасти с 199,3 трлн тенге в 2027 году до 245 трлн тенге в 2029 году. В расчетах заложена цена нефти 70 долларов за баррель.

В секторе услуг ожидается рост торговли в среднем на 5,7% в год, транспорта и складирования на 10,4%, информации и связи на 9,2%. Экспорт товаров прогнозируется на уровне 82,8 млрд долларов в 2027 году с ростом до 88,5 млрд долларов в 2029 году. Импорт может увеличиться с 80,5 млрд до 88,4 млрд долларов.

Инфляция в Казахстане в 2027 году прогнозируется в коридоре 7,5-9,5%. В 2028-2029 годах ожидается ее замедление до 6-8%.