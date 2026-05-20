Қазақстан Халық Кеңесі получит статус высшего консультативного органа

Парламент принял во втором чтении Конституционный закон "О Қазақстан Халық Кеңесі", передает BAQ.KZ.

Закон закрепляет Қазақстан Халық Кеңесі как высший конституционный консультативный орган. Он будет разрабатывать предложения по внутренней политике, вносить законопроекты в Курултай, инициировать референдумы и обеспечивать диалог государства с гражданским обществом.

В состав органа войдут представители этнокультурных объединений, НПО, маслихатов и общественных советов. Высшим органом станет Сессия, а работу будут обеспечивать комитеты, комиссии, рабочие группы и Секретариат.

Ранее сообщалось, что Қазақстан Халық Кеңесі могут наделить новыми полномочиями.

Также министр подчеркнул, что Қазақстан Халық Кеңесі станет площадкой для выработки согласованных предложений и рекомендаций по ключевым вопросам внутренней политики. Но при этом это не будет подменять деятельность государственных органов и не будет дублировать их.