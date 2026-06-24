Спасатели МЧС оказали помощь ребёнку в Алматинской области.

Инцидент произошёл в селе Учхоз Карасайского района. По данным экстренных служб, мальчик 2016 года рождения зацепился рукой за арматуру и не смог самостоятельно освободиться.

Прибывшие на место спасатели с помощью гидравлического инструмента срезали металлический прут и освободили ребенка.

После оказания помощи родители самостоятельно доставили его в больницу для дальнейшего обследования.

Ранее трое мужчин не смогли самостоятельно выбраться из полного воды оврага в ЗКО.