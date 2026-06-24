Мальчик зацепился рукой за арматуру в Алматинской области

Спасатели срезали металлический прут, чтобы освободить ребёнка.

Сегодня 2026, 14:40
АВТОР
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МЧС РК Сегодня 2026, 14:40
Сегодня 2026, 14:40
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Фото: МЧС РК

Спасатели МЧС оказали помощь ребёнку в Алматинской области.

Инцидент произошёл в селе Учхоз Карасайского района. По данным экстренных служб, мальчик 2016 года рождения зацепился рукой за арматуру и не смог самостоятельно освободиться. 

Прибывшие на место спасатели с помощью гидравлического инструмента срезали металлический прут и освободили ребенка.

После оказания помощи родители самостоятельно доставили его в больницу для дальнейшего обследования.

Ранее трое мужчин не смогли самостоятельно выбраться из полного воды оврага в ЗКО.

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