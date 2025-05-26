Светлана Айтбаева, мама известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, обратилась к поклонникам сына после волны поздравлений в честь его дня рождения, передаёт BAQ.KZ.

Напомним, 24 мая Димашу исполнился 31 год. В этот день соцсети буквально заполнились тёплыми словами, поздравлениями и признаниями в любви от поклонников по всему миру. Фанаты — Dears — публиковали видео, арты, фото и добрые пожелания в адрес кумира.

На искреннюю реакцию фанатов ответила и мама артиста — Светлана Айтбаева. На своей странице она опубликовала фото с сыном и поблагодарила всех, кто помнит и ценит Димаша:

"Искренне благодарю всех, кто поздравил моего Димаша! Верю, что благодаря вашим добрым пожеланиям и благословениям он всегда будет в безопасности, где бы ни находился. Пусть ваши дети радуют вас! Отдельная благодарность уважаемым Dears за ваше уважение к нашей стране, внимание к нашей семье и любовь к нашему Димашу!"

Публикация собрала сотни комментариев и откликов от поклонников, которые поблагодарили Светлану Айтбаеву за воспитание талантливого сына и выразили надежду на новые встречи с артистом.

Ранее мы писали о том, что фанаты Димаша из Парагвая отметили его день рождения добрым делом.