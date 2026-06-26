Марат Омаров высказался о судейских скандалах в казахстанском футболе

Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров заявил, что вопрос об отставке директора Департамента судейства и инспектирования КФФ Нуну Каштру в настоящее время не рассматривается.

Комментируя судейские скандалы, глава КФФ отметил, что Контрольно-дисциплинарная комиссия уже вынесла решение и наказала обе стороны конфликта.

"Мы считаем, что на поле растет спортивная конкуренция. Понятно, что вместе с этим есть определенные моменты, в том числе по судейству", – сказал Омаров.

При этом он подчеркнул, что отставка Нуну Каштру пока не планируется.

"Он работает. Критика есть, но также есть развитие и пожелания к его работе", – отметил президент КФФ.

Ранее главных тренеров и судью дисквалифицировали за неспортивное поведение после матча "Елімай" - "Ордабасы". Главный тренер "Елимая" Андрей Карпович рассказал, что арбитр позволил себе нецензурные выражения в его сторону.

После этого арбитра арестовали на пять суток.