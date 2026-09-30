Машина может оказаться в кредите за рубежом: казахстанцев предупредили о рисках

Автопарк Казахстана продолжает стареть: из более чем 5,6 млн автомобилей свыше 44% находятся в эксплуатации уже больше 20 лет. Об этом рассказала президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева на круглом столе в НПП «Атамекен», где обсуждались дополнительные требования к ввозимым автомобилям.

По ее словам, сегодня одна из главных задач отрасли – сделать обновление машины для владельца проще и доступнее.

«Сейчас ведется системная работа по обновлению автопарка страны. Производители и официальные импортеры работают над тем, чтобы расширять инструменты для граждан, делать автомобили доступнее и упрощать замену старой машины на новую», – отметила Анар Макашева.

При этом рынок новых автомобилей постепенно растет. Через семь юридических лиц, представляющих автопроизводителей в Казахстане, ежемесячно продается более 20 тыс. новых машин. За девять месяцев 2026 года было реализовано 146 372 автомобиля.

Отечественные заводы, по словам спикера, выпускают свыше 15 тыс. автомобилей в месяц. За первые восемь месяцев этого года в Казахстане произвели 126 382 машины.

Почему старый автопарк становится проблемой

Возраст автомобилей напрямую связан не только с комфортом, но и с безопасностью на дорогах, подчеркнула Макашева.

«Сегодня автопарк Казахстана насчитывает более 5,6 млн автомобилей. К сожалению, более 44% из них старше 20 лет. Поэтому автопарк необходимо обновлять. Машины, которые ездят по дорогам общего пользования, должны быть безопасными», – сказала она.

В разных странах для обновления автопарка используют программы утилизации, trade-in и другие механизмы. В Казахстане, по словам главы автомобильного союза, также ищут способы упростить переход от старого автомобиля к новому.

Меньше бумажной волокиты

Еще одно направление – цифровизация автомобильных услуг.

По словам Макашевой, часть процедур, которые раньше занимали у владельца много времени, постепенно переводится в цифровой формат. Это касается регистрации машины, оформления технического паспорта и других операций.

«Цифровые инструменты прежде всего помогают сократить время, необходимое человеку для получения техпаспорта и оформления автомобиля на свое имя. Упрощаются и другие процедуры, связанные с регистрацией транспортных средств», – пояснила она.

Отдельно на круглом столе обсуждались меры против теневого оборота товаров в рамках Евразийского экономического союза. Сейчас рассматриваются дополнительные требования по 11 товарным группам, чтобы на рынок попадала продукция, оформленная в соответствии с установленными правилами.

Машина из-за границы может оказаться «чужой»

Отдельная проблема касается автомобилей, которые казахстанцы покупают за пределами страны.

По словам Анар Макашевой, после такой покупки человек иногда узнает, что машина находится в кредите, лизинге или юридически принадлежит другому лицу.

«К нам обращается много граждан, которые приобрели автомобили в третьих странах. К сожалению, некоторые машины впоследствии оказываются в лизинге или кредите. То есть такие автомобили могут принадлежать другим лицам за рубежом», – рассказала она.

В результате покупатель может полностью рассчитаться за автомобиль, но позже столкнуться с ограничениями и фактически потерять возможность нормально им пользоваться.

Снизить такие риски, по мнению главы автомобильного союза, может обмен данными между государственными органами и расширение цифровой проверки автомобилей до покупки. Чем больше сведений о машине можно будет проверить заранее – от владельца до возможных обременений, – тем меньше риск приобрести проблемный автомобиль.

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